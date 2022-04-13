Üç Kız Kardeş 8. son bölümde sırlarla dolu mektup Türkan'ın eline geçti! İşte Üç Kız Kardeş son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça yayınlandı. İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in bu salı yayınlanan son bölümünde, Mine'den uzaklaşan Somer'in Türkan ile giderek yakınlaşması çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Nihat’ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık’a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer’le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine'nin Rüçan'la karşı karşıya gelmesi dikkat çekti.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mine ve Nihat’ı hastane odasında birlikte gören Somer’in kafası karışır. Bebeğin kendinden olup olmadığını sorgulamaya başlar. Mine her ne kadar onu ikna etmeye çalışsa da bu ilişki Somer için tamamen bitmiştir. Aşk acısı çeker. Nihat’ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık’a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer’le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Rüçhan'la karşı karşıya geliyor.

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Derya, Hakan'la birlikte okul çıkışı geç saate kadar vakit geçirir. Ancak evdekilerin Derya'dan haber alamaması ortalığı karıştırır. Derya'nın başına buyruk halleri Nesrin ve Sadık'ı zor duruma düşürür. Dönüş, Derya'nın evde olmadığının anlaşılmaması için büyük çaba sarf eder. Derya, Mesut'un sayesinde Dönüş'ün yaptığı kardeşlik görevinden haberdar olur. Dönüş'ün yanına giden Derya, kardeşiyle tekrar eskisi gibi olur ve aralarındaki buzlar erir.

Nihat’ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık’a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer’le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Somer’e tüm gerçeği açıkladığı bir mektup yazar. Ancak mektup, Türkan’ın eline geçiyor. Türkan, Mine'nin Somer'e yazdığı sırlarla dolu mektubu okuyacak mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Üç Kız Kardeş 9. Bölüm Fragmanı yayında! Somer, Mine'ye dönüyor!

Somer, Mine'nin hasretine dayanamaz ve barışmaya karar verir. Ancak Türkan ise Rüçhan'ın zorbalıklarına maruz kalır. Türkan ne yapacak?