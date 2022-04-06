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Üç Kız Kardeş 7. son bölümde Somer'i şoke eden hamle! İşte Üç Kız Kardeş son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Üç Kız Kardeş#Dizi#Televizyon
Üç Kız Kardeş 7. son bölümde Someri şoke eden hamle İşte Üç Kız Kardeş son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Üç Kız Kardeş son bölüm izleme ekranı Kanal D'nin internet sitesinden yayınlandı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven gibi oyunların yer aldığı Üç Kız Kardeş'in 5 Nisan tarihli son bölümünde Somer’e ulaşamadıkça çılgına dönen Mine, soluğu Rüçhan’ın evinde alması Türkan'ın şüphelerini attırdı. Dizinin final anında ise Türkan'la hastaneye giden Somer'in Mine'nin eski kocasının söylediği sözleri duyması şoke etti. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Üç Kız Kardeş 7. son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça yayınlandı. Salı akşamları seyirci karşısına çıkan Üç Kız Kardeş'in 5 Nisan tarihli son bölümünde Somer, ailesiyle katıldığı davette Mine'yi ve Nihat'ı görünce şoke olurken Mine'nin kıskançlık krizine girip bayılması dikkat çekti. Hastaneye kaldırılan Mine'yi Türkan'la ziyarete giden Somer bir kez daha şoke oldu. Nihat'ın Mine'ye bebekleri ile beraber mutlu olacaklarını söylemesi ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 5 Nisan Salı akşamı yayınlanan 7. bölümde Somer'in Mine'den uzaklaşması Türkan'a daha da yakın olmasını sağlıyor. 5 Nisan Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 7. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Somer, Türkan'dan etkilenmeye başlıyor!
Somer’in bir anlık duygu patlamasıyla sorduğu soru Türkan’ı şüpheye düşürür. Kocasının bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkiden de bir bebek beklediğini düşünen Türkan, bu işin peşine düşecektir. Somer’e ulaşamadıkça çılgına dönen Mine, soluğu Rüçhan’ın evinde alır. Onun bu ziyareti bambaşka olaylara gebedir. Mine'yi evden apar topar uzaklaştıran kişi ise Özer olur. Rüçhan, Türkan'ın Mine'yle karşılaşmaması için genç kızı yine öfkeyle azarlar. Diğer taraftan Mine gözyaşları içinde yaşadıklarını Türkan'a anlatır. O sırada Mine'nin yanına gelen Nihat, Türkan'ın gerçeği öğrenmesine engel olur. Somer ise telaşla Türkan'a ulaşmaya çalışır.

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Somer, Mine'yi terk ettikten sonra Türkan'la daha da yakınlaşır. Ancak Mine, Somer'in peşini bırakmaz ve sürekli arar. Mine'yi sevmediğini söyleyen Somer, sadece bebeği için onunla görüşeceğini söyleyince Mine, kıyameti koparır. Mine ve Somer arasında büyük gerginlik yaşanır. Somer, ailesiyle katıldığı davette Mine'yi ve Nihat'ı görünce şoke olur. Türkan ve Somer'i el ele gören Mine, bu duruma daha fazla dayanamaz. Somer'le konuşmayı başarır ancak tartışma alevlenir. Mine, Somer'in sözlerinin ardından kalabalığın ortasında bayılır ve eski eşi Nihat, Mine'yi apar topar hastaneye kaldırır. Somer'in hastane odasına girdiğinde Nihat'ın Mine'ye söylediği sözler, şoke etkisi yaratır.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


Üç Kız Kardeş 8. Bölüm Fragmanı yayında! Türkan ve Somer arasında buzlar eriyor!

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#Üç Kız Kardeş#Dizi#Televizyon

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