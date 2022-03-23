Üç Kız Kardeş 5. son bölümde Türkan'dan şoke eden Mine hamlesi! İşte Üç Kız Kardeş son bölümde yaşananlar

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Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça yayınlandı. Salı akşamları seyirci karşısına çıkan Üç Kız Kardeş'in 22 Mart tarihli son bölümünde Türkan, Somer'in Rüçhan'a söylediklerini duyunca evi terk ederken, Dönüş'ün Dilek için yazdığı mektubu Derya'nın bulması kardeşler arasında büyük gerilime neden oldu. Dizinin final anında Türkan'ın Mine'nin evine gitmesi merak uyandırdı. Tüm bu gelişmeler sonrası dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Somer'in Türkan'a baba olacağını ağzından kaçırması merak uyandırdı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Somer, Türkan'ın boşanmak istemediğini öğrenince bir çıkış yolu bulmaya çalışır. Rüçhan'ın Türkan'a yaptığı işkenceyi kabul edemeyen Somer, bunun hesabını sorar. Somer ve Rüçhan'ın tartıştığını duyan Türkan, Somer'in sözlerine dayanamadı ve evi terk eder. Somer, avukata talimat vererek boşanma işlemlerini başlatır. Türkan'ı kahvaltı yapma bahanesiyle dışarıya çıkaran Somer, avukata haber vermiştir. Türkan, boşanma evraklarını görünce şoke olur. Somer'den boşanmayacağını bir kez daha söyleyen Türkan, boşanma dilekçesini imzalamaz. Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebilecek mi?

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Somer, ultrason fotoğrafını cebinde bırakınca evdeki yardımcı fotoğrafı görüp Rüçhan'a götürür. Bebeğin fotoğrafının Mine'ye ait olduğunu gören hemen Mine'nin evine gider. Rüçhan, Mine'ye bebeğin Somer'den olup olmadığını öğrenmek istediğini söyleyip birlikte doktora gideceklerini söyler.

Dönüş, arkadaşı Dilek için bir fedakarlıkta bulunur. Derya ise Dönüş'ün gizli saklı deftere bir şeyler yazdığını fark eder. Ancak bu yaptığı ortaya çıkarsa Derya ile arasından büyük bir soruna neden olacaktır. Türkan, Mine'yle sık sık karşılaşmaya başlar. Türkan, Somer’in ona karşı sevgisizliği karşısında yine de umudunu kaybetmez, başka bir çare arayışına girer. Mine'nin kapısını çalan Türkan, Somer'le ilgili ne konuşacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Üç Kız Kardeş 6. Bölüm Fragmanı yayında! Türkan, Somer'in baba olacağını öğreniyor!

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Türkan ve Somer odada kilitli kalınca olanlar olur. Türkan yakınlaşmak için bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Öte yandan Sadık'ın rahatsızlığı hiç istemese de Nesrin'in kulağına gider. Dönüş ve Derya arasında da fırtınalar kopmaktadır.

Türkan tam olayların istediği gibi gittiğini düşünürken büyük bir şok yaşar. Somer baba olacağını ağzından kaçırır. Türkan ne yapacak?