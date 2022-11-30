Beklenen itiraf geldi... Türkan'dan Mine'ye büyük darbe!

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Dizinin yeni bölümünde;

'SEN BENİM HAYAL KIRIKLIĞIMSIN'

Mustafa ile kardeş olduğunu öğrenen Somer, babasından hesap sordu. Çocukluk yıllarında yaşadığı üzütüleri anlatan Somer 'Ben sizin kirli hesabınızda yokum' diyerek resti çekti.

Somer masadan kalkmadan önce babasına 'Bunların hesabını anneme tek tek vereceksin' dedi.

SOMER, BABASINI AFFETMEDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Kanımdan mı utanayım yoksa soyadını vermeye tenezzül etmediğin sahtekar kardeşimden mi? Sen benim en büyük hayal kırıklığımsın!'

Rüçhan'ın kovduğu Mine'yi yeniden eve alan Türkan, planlarını uygulamaya başladı.

TÜRKAN, MİNE'DEN İNTİKAM ALMAYA BAŞLADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'KATİL MİNE'

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Eve gelen Somer'i kapıda karşılayan Türkan, ona bebeğinin katilini bildiğini söyledi. Bebeklerinin ölümüne Mine'nin sebep olduğunu öğrenen Somer çılgına döndü.

'Ben bebeğimin katili ile aynı evde mi yaşayacağım'

SOMER, BEBEĞİ MİNE'NİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'FOTOĞRAFLARI TOPLA'

Ayla, Türkan'ın talimatı ile Mine'yi odasına kilitledi ancak hapis hayatı Rüçhan'ın isteği ile bitti.

Türkan, kızını görmek isteyen Mine'ye şart koştu. Salondaki tüm fotoğrafları kendi elleriyle toplayan Mine, hepsini ateşe atarak tek tek yaktı.

TÜRKAN O FOTOĞRAFLARI YAKTIRDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'ANNE ÖLDÜ, BABA ÖLDÜ'

Annesinin ve babasının öldüğünü öğrenerek kendini yollara vuran Mesut, Korman konağına gitti. Olan biteni anlamaya çalışan Rüçhan, Mesut'u da yanına alarak konaktan ayrıldı.

MESUT'A NE OLDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Somer, babasının konuşma teklifini 'bugün yorucu bir gündü' diyerek reddetti.

'SENİ ÇOK SEVİYORUM ANNE'

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Türkan, Mine'nin kahvaltı masasına oturmasına karşı çıktı. Özer ikili arasındaki gerilime anlam veremezken, olaya Rüçhan müdahale etti.

Somer, babasıyla yaşadıklarından sonra annesiyle duygusal bir konuşma yaptı. 'Bu ev sein sayende ayakta duruyor' diyen Somer, annesine hayatındaki yerinden bahsetti.

'Ben senin her zaman yanındayım, arkandayım anne. Bunu sakın unutma.'

RÜÇHAN'DAN MİNE'YE RET

Anne oğulun sohbetine şahit olan Özer, büyük bir vicdan azabı yaşadı.

Rüçhan'dan Türkan'a karşı kendisini korumasını isteyen Mine, beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

'Türkan gözümün önünde seni lime lime etse benim gıkım çıkmaz. Benden medet umma, yıkıl karşımdan!'

Fatih'in kızının hasta olduğunu öğrenen Sadık, ona böbreğini verebileceğini söyledi. Sadık gerekli tetkikler için kardeşi ile birlikte hastaneye gitti.

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SADIK VE FATİH ARASINDAKİ BUZLAR ERİDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'DEĞMEZMİŞSİN!'

Mustafa, günler sonra ilk kez Özer'in karşısına çıktı. 'Sen beni oğluma rezil ettin' diye bağıran Özer, Mustafa'ya 'Biraz daha sabretseydin sana soyadımı verecektim ama değmezmişsin' dedi.

'Altıma araba çektin, beni maaşa bağladın diye baba oldum sandın değil mi?'

Kavganın üstüne gelen Rüçhan, Mustafa'yı sakinleştirmek için odasına kahve içmeye çağırdı. İkilinin konuşmasının en kritik yerinde odaya giren Somer, Rüçhan'ın gerçeği öğrenmesine engel oldu.

RÜÇHAN İLE MUSTAFA'NIN KONUŞMASI YARIM KALDI- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İki kardeş holdingin önünde kozlarını paylaşırken, Özer Bey camdan sessizce onları izledi.

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Mustafa'nın eve kötü bir şekilde gelmesi Sevilay'ı panikletti. Özer'i arayan Sevilay duydukları ile şoke oldu.

Benim oğlum kötü doğmadı Özer!

Serdar'a sürpriz doğum günü hazırlamak isteyen Dönüş, kardeşi Derya'dan yardım istedi. Serdar'ın Ebru ile yakınlığından rahatsız olan Özgür Hoca, kızlara organizasyon için yardım edeceğini söyledi.

'KİRAZ BİZİM ODAMIZDA KALACAK'

Türkan, Mine'nin mutfakta yemek yediği sırada Ayla'nın yanına gidip 'Kiraz'ın beşiğini odasına taşımak için' yardım istedi. Türkan, Mine'nin itirazına '24 saat ilaç kullanan bir kadının yanında bebek hiç güvende değil' sözleriyle karşılık verdi.

Sadık ile boşanmanın eşiğine gelen Nesrin, onunla bir araya gelebilmek için Nezahat'tan yardım istedi.

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Sevilay, Türkan'ı arayarak onu kahve içmeye davet etti. Kiraz ile birlikte Sevilay'ın evine giden Türkan'a sürpriz bir ortaklık teklifi geldi.Sevilay, konuşma sırasında Özer Bey'in geçmiş yıllarda yaptığı çapkınlıklardan da bahsetti.

'BOŞANMA DAVASI AÇTIM'

Sadık ile Nesrin, günler sonra Nezahat'ın evinde buluştular. Mesut, Sadık ve Nesrin’in hiç hesaba katmadığı bir gerçekle yüzleşmelerine neden oldu.

Nesrin 'ben buraya gelirken bütün kırgınlığımı geride bıraktım, özür dilemeye hazırım' dedi. Sadık ise 'Ben ne özür dilerim, ne özür beklerim. Sözümü tuttum, boşanma davasını açtım'diyerek Nesrin'i şoke etti.

SADIK BOŞANMA DAVASI AÇTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'BEBEĞİM NE OLUYOR?'

Gecenin en büyük şoklarından birini de Serdar'a sürpriz parti hazırlayan Dönüş yaşadı. Serdar'ın eve Ebru ile geldiğini gören Dönüş, Ebru'nun 'Bebeğim ne oluyor' sorusu ile şaşkına döndü.

DOĞUM GÜNÜNDE ŞOK OLAY - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MİNE İTİRAF ETTİ

Kiraz'ı da alarak Korman konağından kaçmaya karar veren Mine, son anda Türkan'a yakalandı. Öfkeden deliye dönen Mine, kavga sırasında 'Keşke zehir yerine fare zehiri koysaydım da bebeğinle beraber senden de kurtulsaydım' dedi.

'İtiraf ettim çünkü korkmuyorum senden Hiçbir şey yapamazsın' diye bağıran Mine'nin sözlerine Somer, Rüçhan ve Ayla da şahit oldu.

Mine, Türkan'dan kurtulmak için girdiği evden ellerinde kelepçelerle çıktı.

Mahkemeye çıkan Mine tutuklandı. Türkan, Mine'ye son darbesini ise ona Somer ve Kiraz ile birlikte yer aldığı aile fotoğrafını göndererek vurdu.

MİNE CEZAEVİNE GELEN MEKTUPA YIKILDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN