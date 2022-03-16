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Üç Kız Kardeş 4. son bölümde Türkan'dan Somer'i köşeye sıkıştıran hamle! Üç Kız Kardeş 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

#Üç Kız Kardeş#Dizi#Televizyon
Üç Kız Kardeş 4. son bölümde Türkandan Someri köşeye sıkıştıran hamle Üç Kız Kardeş 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Üç Kız Kardeş 4. son bölüm izle ekranı internet platformundan yayınlandı. Kanal D’nin, dördüncü bölümüyle ekrana gelen sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'ın 15 Mart tarihinde yayınlanan son bölümünde, Dönüş'ün doğum gününde Somer'in evden ayılmasıyla Türkan'ın annesine Somer’in boşanmak istediğini söylemesi Kalenderler ailesinde şoke etkisi yarattı. Somer ve Türkan’ın gizlice boşanacaklarını öğrenen Rüçhan'ın Türkan'ı balkona kilitlemesi geceye damga vururken, final sahnesinde ise Türkan'ın verdiği karar çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Üç Kız Kardeş son bölüm full HD izleme ekranı.

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Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça yayınlandı. İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in bu salı yayınlanan son bölümünde, Fatih'in iş kurma bahanesiyle Sadık'tan para istemesi dikkat çekti. Somer'le Türkan'ın boşanacağını öğrenen Rüçhan'ın Türkan'ı bir kez daha dövmesi sosyal medyada gündem oldu. Dizinin yayınlanan 5. bölüm fragmanında Türkan'ın Somer'e resti çekerek boşanma protokolünü yırtması da merak uyandırdı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Somer’in Türkan’a boşanmak istediğini söyleyip Kalenderlerin evinden ayrılması Sadık’ın tepkisine yol açar. Bu tepkiyi yanlış anlayan Türkan, annesine Somer’in boşanmak istediğini söyler. Nesrin, ilk zamanlar böyle sorunlar yaşanmasının normal olduğuna, birbirlerini tanıyınca bunların geçeceğine Türkan'ı ikan eder. Sadık ise Türkan'ı ağlarken görünce adeta yıkılmıştır. Nesrin, Türkan'ın gözyaşlarıyla anlattığı olayı Rüçhan’la yüz yüze görüşüp Somer’in boşanmak istediğini söyler. İki kadın buna izin vermeyeceklerdir. Somer ve Türkan’ın gizlice boşanacaklarını öğrenen Rüçhan bunun acısını Türkan’dan çıkarır. Fatih, Sadık'ı işe giderken yakalar. Fatih'in tek derdi paradır. Fatih iş kurma bahanesiyle Sadık'tan para ister. Bunu duyan Sadık son derece sinirlenir. Fatih ise parayı isterken kızıyla ilgili de Sadık'ı tehdit eder. Sadık, Fatih’in kendisinden para istediğini Nesrin’den saklar.

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Türkan'ı Somer'i elde edemediğini söyleyen ve Türkan'ı suçlayan Rüçhan, Türkan'dan hesap sorar. Somer'le Türkan'ın boşanacağını öğrenen Rüçhan, Türkan'ı evire çevire döver. Türkan, Rüçhan'ın eziyetlerine bu kez nasıl tepki verecek? Türkan'ı balkona kilitleyen Rüçhan, Somer'in Mine'yle büyük bir kriz yaşamasına da neden olur. Somer, saatlerce balkonda donarak bayılacak hale gelen Türkan'ı zor durumdan kurtarır. Somer, Türkan'ın kendine gelmesiyle boşanma konusunu tekrar açar. Türkan, sonunda Somer'e boşanmak istemediğini ve boşanmayacağını söyler.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Fragmanı yayında! Türkan, Somer'e resti çekiyor!

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Somer ve Rüçhan tarafından sürekli itilip kakılan Türkan sonunda resti çekiyor ve boşanmak istemediğini Somer'e söylüyor!

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