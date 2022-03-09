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Üç Kız Kardeş 3. son bölümde Somer'in boşanma kararı şoke etti! Üç Kız Kardeş 4. yeni bölüm fragmanında Türkan'ı yıkan an!

#Üç Kız Kardeş#Dizi#Televizyon
Üç Kız Kardeş 3. son bölümde Somerin boşanma kararı şoke etti Üç Kız Kardeş 4. yeni bölüm fragmanında Türkanı yıkan an

Üç Kız Kardeş 3. son bölüm izle ekranı internet platformundan yayınlandı. Birbirine çok bağlı üç kız kardeşin hikâyesinin anlatıldığı, Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Üç Kız Kardeş” in 8 Mart'ta yayınlanan son bölümünde Nesrin ve Sadık kızlarının yaşadığı evi boş görüp şoke olurken Türkan'ın Rüçhan'ın evinden çıkması dikkat çekti. Mine'nin hamile olmasıyla havalara uçan Somer'in Türkan'dan boşanmak istemesi ile son bölüme damga vurdu. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Üç Kız Kardeş 3. bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Üç Kız Kardeş ikinci bölüm tek parça Kanal D ekranlarında yayınlandı. Yapımı Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği, İclal Aydın’ın romanından uyarlanan “Üç Kız Kardeş” dizisinde bu hafta Somer, Türkan'ın ailesiyle bir araya gelirken, bu durum karşısında Mine'nin kıyameti koparması ikili arasında çatırdayan ilişkinin sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Rüçhan'ın Türkan'ı balkondan atmaya kalkması dehşete düşürdü.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadık ve Nesrin, Türkan'ın yaşadığı evin boşaltıldığını görünce telaşa kapılıyor. Türkan, başına gelen kötü olaylardan ailesine hiç bahsetmemiştir. Sadık ve Nesrin, Rüçhan'ın karşısına geçip Türkan için hesap sorar. Türkan'ın evde olmadığını öğrenen Somer, baba evine gittiğini düşünür. Bu sırada Türkan, Rüçhan'ın evindedir. Somer, Türkan'ın yanına gelir ve o gece yaşanan yakınlaşmayı unutmasını söyler. Türkan, Somer'in sözleri karşısında hayallerinin nasıl yıkıldığını gözyaşlarıyla anlatır. Somer iki kadın arasında kalırken, baba olacağını öğrenmenin sevincini yaşar. Mine, Somer'in kendisiyle ilgilenmesi için elinden geleni yapar. Somer bebeğin heyecanıyla daha da telaşa kapılır. Mine ve Somer, bebeği görebilmek için İzmir'e doktora giderler.

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Somer ve Mine bebek kontrolü için doktora gider. Bu sırada Rüçhan ve Türkan, İzmir'e alışveriş yapamaya gidiyor. Somer ve Türkan aynı mağazada karşılaşınca Mine bu duruma oldukça bozulur. Rüçhan, Somer'in yanında Mine'yi görünce bir kahve içme teklifi yapar. Bu kötü tesadüf Somer'i zor bir durumda bırakır. Somer, Türkan'ın ailesiyle bir araya gelir. Ancak Mine’nin Somer’e baskıları giderek artar. Türkan, kocasının yanında olmasından mutluyken Somer, Mine'nin attığı mesajlarla huzursuz olur. Mine Somer'in Türkan'la Dönüş'ün doğum gününe ailesinin yanına gittiğini öğrenince kıyamet kopar. Somer, Mine'nin bebeği aldıracağına dair mesaj atınca Türkan'la aralarındaki bu sahte evliliği daha fazla uzatmak istemez ve Türkan'a boşanmak istediğini söyler.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


Üç Kız Kardeş 4. Bölüm Fragmanı yayında! Rüçhan, Türkan'ı zorluyor!

Türkan ailesinin yanına gider. Bir gariplik olduğunu anlayan anne ve babası hem kızları hem de damatlarıyla konuşur. Türkan ise büyük bir keder içindedir. Somer'in soğukluğu onu günden güne eritmektedir. Somer'in Türkan'dan boşanmak istediğini duyan Rüçhan ise çılgına döner. Türkan'ı yine zor günler beklemektedir.

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#Üç Kız Kardeş#Dizi#Televizyon

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