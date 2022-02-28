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Üç Kız Kardeş 2. bölüm ön izlemesi yayında… “Benimle neden evlendin”

#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın

Kanal D’nin ikinci bölümüyle ekrana gelecek, İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Tanıtıma Türkan ( Özgü Kaya) ve Somer’in ( Berker Güven) hastanedeki hesaplaşması ve Türkan’ın yaşadığı hayal kırıklığı damga vuruyor.

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Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşiyor.

Salı akşamları izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururuken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeş yeni bölümleri ile her Salı akşamı Kanal D’de…

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın

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