Üç gün üç gece süren düğünün yorgunluğunu bitmeyen balayında atıyorlar

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Dünyanın en zengin birkaç kişisinden biri olan Jeff Bezos ve eski bir televizyon sunucusu olan Lauren Sanchez Venedik’te dillere destan bir düğün yaparak evlendi.

Üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen hâlâ konuşulan bu düğünün ardından Jeff Bezos’un dev yatıyla hemen balayı tatiline çıkan çift Fransa’nın güney sahillerine demirledi.

Ünlü çift gösterişli düğünlerinin ardından kısa bir süreliğine ABD’ye dönmüş, 61 yaşındaki Bezos, bu ayın başlarında Idaho'da düzenlenen Sun Valley'nin "milyarderler için yaz kampı"na katılmıştı.

Bu işi aradan çıkaran ikili hemen yeniden tatil moduna geri döndü ve Fransa’ya yelken açtı.

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Taze evliler Güney Fransa'ya uçakla geldikten sonra sahile tekneyle giriş yaptılar. Jeff Bezos’un eşini elinden tutarak tekneden indirmesi gözlerden kaçmadı.

Bezos ve Sanchez’in daha önce de yaktıkları gibi bir süre sahillerde gezip tozup sonra da yatlarıyla koyları gezerek balayı tatillerine gözlerden uzakta devam edecekleri düşünülüyor.

2019’da ikisi de evliyken aşk yaşamaya başlayan Jeff Bezos ve Lauren Sanchez ikisi de boşandıktan sonra aşklarını göz önünde yaşamaya başlamışlardı.

Lauren Sanchez kocasından olaysız şekilde boşanırken Jeff Bezos ise ilk eşi ve Amazon’u birlikte kurup büyüttüğü MacKenzie Scott’a rekor bir tazminat ödemişti.

MacKenzie Scott’ın bugünkü serveti 32 milyar dolar civarında… Üstelik ünlü eski eş boşandığından beri aldığı tazminatı hayır işlerine harcıyor; yine de bu büyük miktar ancak bu kadar azalabilmiş…

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2023’te nişanlanan çift merakla beklenen düğünlerini geçen ayın sonunda Venedik’te yapmıştı.

Üç günlük etkinlik, Madonna dell'Orto Kilisesi'nde verilen bir karşılama yemeği, San Giorgio Maggiore adasındaki düğün töreni ve sonrasında verilen bir pijama partisinden oluşuyordu.

Kutlamalara Kardashian-Jenner ailesi, Oprah Winfrey, Sydney Sweeney ve Leonardo DiCaprio da dahil olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.