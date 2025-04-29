Üç aşkından üç çocuğu olmuştu… Ünlü oyuncudan annelik tavsiyeleri

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Şimdi en az onu büyüten efsane oyuncular kadar ünlü bir yıldız. Sadece oyunculuk konusunda değil hayata ve aşka bakışı ve anneliği konusunda da anne ve babasını örnek almışa benziyor…

HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ ÇİFTİNİN KIZI

Goldie Hawn ve Kurt Russell’ın kızları, ünlü oyuncu Kate Hudson bir yandan mesleğini sürdürürken bir yandan da üç çocuk büyütmüş meşgul bir anne.

Üç farklı erkekten üç çocuğu olan Kate Hudson anne babaların çocuklarını özgür bırakıp gerekirse evden ayrılmalarını teşvik etmeleri gerektiğini söylüyor

46 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında kendisini dinleyen hayranlarına annelik deneyimleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

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Üç farklı erkekten üç çocuk doğuran Kate Hudson her zaman bu büyük ama “dağınık” ailesiyle gurur duyduğunu söylüyor.

Özgürlüğüne çok düşkün olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Hollywood'un 40 yıldan fazladır birlikte olan ama hiç evlenmeyen ünlü çifti Goldie Hawn ve Kurt Russell'ın kızları

ÜÇ ÇOCUĞUNUN BABASI DA FARKLI

Tek evliliğini yaptığı eski kocası Chris Robinson'dan 21 yaşındaki Ryder adında bir oğlu, eski aşkı ünlü şarkıcı Matt Bellamy'den de 13 yaşında Bingham adını verdiği bir oğlu olan Kate Hudson 8 senedir bir başka ünlü müzisyen Danny Fujikawa'yla birlikte.

Dört yıl önce nişanlanan ve 6 yaşında Rani Rose adını verdikleri bir kızları olan çift henüz evlenme planı yapmıyor.

Danny Fujikawa’yla dört yıl önce nişanlanan Kate Hudson evlenmeye yanaşmıyor

Hatta Kate Hudson özgürlüğüne çok düşkün olduğunu söyleyip bir kez daha evlenmeye pek niyeti olmadığını da açıkça itiraf ediyor.

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"ÖZGÜRLÜĞÜME DÜŞKÜNÜM, EVLENMEK İSTEMİYORUM" DİYORDU

Hudson bu konuda da anne ve babasını, Hollywood’un 40 yıldan fazladır birlikte olan ama evlenmeyi reddeden mutlu çifti Goldie Hawn ve Kurt Russell’ı örnek alıyor.

Çocuklarını mutfağa sokan, ev işleri yaptıran ve “Ben çalışan bir anneyim” diyerek onları hayata hazırlayan Kate Hudson yakın bir zaman önce de üç çocuğunun kendi ününe ve servetine güvenmemeleri gerektiğini söylemişti.

Çocuklarınız yanınızdan ayrılsa ve bir süre sizi aramayı unutsa da onların annesi olduğunuzu hiç unutmayacak diyen Kate Hudson kendi annesi Goldie Hawn ile günde iki kez telefonda konuştuğunu söylüyor

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Ünlü oyuncu “Zamanı gelince çalışıp kendi paralarını kazanacaklar. Benim parama güvenmesinler” dediği çocukları için de kendi özgürlük anlayışını uyguluyor.

Tüm annelerin uyması gerektiğini düşündüğünü söylediği tavsiyesini paylaşan Kate Hudson “Çocuklarınızın yaşları büyüdükçe gitmesine izin verin. Bırakın gitsinler. Onlara tutunmayın, onlardan bir şey beklemeyin” diyor.

"BIRAKIN ÇOCUKLARINIZI GİTSİNLER!"

Üç çocuk annesi ünlü oyuncu bazı ebeveynlerin yaşlandıkça çocuklarının “yanında olma” beklentisi içine girmesini açıkça kınıyor.

İlk ve tek evliliğini Chris Robinson'la yapan Kate Hudson daha sonra ünlü müzisyen Matt Bellamy'yle nişanlanmış ama ayrılmıştı… Yıldız oyuncu 8 yıldır da Danny Fujikawa’yla birlikte

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“Yaşları ilerledikçe ‘hayır’ diyorsunuz. Ama bunu yapmayın. Çok sıkı tuttuğunuz anda, bu onları çıldırtacak. Kaçacaklar. Gerçekten böyle düşünüyorum” diyen Hudson anne babaların çocuklarını kendi kararlarını verme konusunda özgür bırakmalarını tavsiye etti.

"Bırakın gitsinler ve hayatlarının tadını çıkarsınlar. Belki sizi bir hafta boyunca aramazlar. Ama siz hala onların annesisinizdir. Ve bunu hiç unutmayacaklar” diyen Kate Hudson kendi annesi Goldie Hawn ile günde iki kez telefonda konuşup sohbet ettiklerinin altını çizdi.

Kimi zaman kendisinin de hataları olduğunu ve bunları kabul etmenin çocuklarıyla ilişkisini geliştirdiğini söyleyen Kate Hudson annelikten aldığı en büyük dersin de bu olduğunu söylüyor.

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BELKİ BİR ÇOCUK DAHA...

Kendisi 46, nişanlısı Danny Fujikawa ise 38 yaşında olan Kate Hudson kimi zaman “Nişanlım genç, belki bir çocuk daha yaparım” diyor ama bu niyetinde ciddi mi yoksa hayranlarıyla şakalaşıyor mu anlamak zor…

Kate Hudson'ı görenler onun 21 yaşında bir oğlu olduğuna inanamıyor

Kate Hudson’ın çocukları özgür bırakmakla ilgili sözleri biraz da en büyük oğlu 21 yaşındaki Ryder’ın yeni bir aşk yelken açması. Genç yaşta anne olan ve oğluyla arkadaş gibi görünen Kate Hudson ilk göz ağrısının yuvadan uçma zamanı geldiğini çoktan anlamış gibi görünüyor…