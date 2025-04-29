Üç aşkından üç çocuğu olmuştu… Ünlü oyuncudan annelik tavsiyeleri

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Şimdi en az onu büyüten efsane oyuncular kadar ünlü bir yıldız. Sadece oyunculuk konusunda değil hayata ve aşka bakışı ve anneliği konusunda da anne ve babasını örnek almışa benziyor…
HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ ÇİFTİNİN KIZI
Goldie Hawn ve Kurt Russell’ın kızları, ünlü oyuncu Kate Hudson bir yandan mesleğini sürdürürken bir yandan da üç çocuk büyütmüş meşgul bir anne.
46 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında kendisini dinleyen hayranlarına annelik deneyimleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.
Üç farklı erkekten üç çocuk doğuran Kate Hudson her zaman bu büyük ama “dağınık” ailesiyle gurur duyduğunu söylüyor.
ÜÇ ÇOCUĞUNUN BABASI DA FARKLI
Tek evliliğini yaptığı eski kocası Chris Robinson'dan 21 yaşındaki Ryder adında bir oğlu, eski aşkı ünlü şarkıcı Matt Bellamy'den de 13 yaşında Bingham adını verdiği bir oğlu olan Kate Hudson 8 senedir bir başka ünlü müzisyen Danny Fujikawa'yla birlikte.
Dört yıl önce nişanlanan ve 6 yaşında Rani Rose adını verdikleri bir kızları olan çift henüz evlenme planı yapmıyor.
Hatta Kate Hudson özgürlüğüne çok düşkün olduğunu söyleyip bir kez daha evlenmeye pek niyeti olmadığını da açıkça itiraf ediyor.
"ÖZGÜRLÜĞÜME DÜŞKÜNÜM, EVLENMEK İSTEMİYORUM" DİYORDU
Hudson bu konuda da anne ve babasını, Hollywood’un 40 yıldan fazladır birlikte olan ama evlenmeyi reddeden mutlu çifti Goldie Hawn ve Kurt Russell’ı örnek alıyor.
Çocuklarını mutfağa sokan, ev işleri yaptıran ve “Ben çalışan bir anneyim” diyerek onları hayata hazırlayan Kate Hudson yakın bir zaman önce de üç çocuğunun kendi ününe ve servetine güvenmemeleri gerektiğini söylemişti.
Ünlü oyuncu “Zamanı gelince çalışıp kendi paralarını kazanacaklar. Benim parama güvenmesinler” dediği çocukları için de kendi özgürlük anlayışını uyguluyor.
Tüm annelerin uyması gerektiğini düşündüğünü söylediği tavsiyesini paylaşan Kate Hudson “Çocuklarınızın yaşları büyüdükçe gitmesine izin verin. Bırakın gitsinler. Onlara tutunmayın, onlardan bir şey beklemeyin” diyor.
"BIRAKIN ÇOCUKLARINIZI GİTSİNLER!"
Üç çocuk annesi ünlü oyuncu bazı ebeveynlerin yaşlandıkça çocuklarının “yanında olma” beklentisi içine girmesini açıkça kınıyor.
“Yaşları ilerledikçe ‘hayır’ diyorsunuz. Ama bunu yapmayın. Çok sıkı tuttuğunuz anda, bu onları çıldırtacak. Kaçacaklar. Gerçekten böyle düşünüyorum” diyen Hudson anne babaların çocuklarını kendi kararlarını verme konusunda özgür bırakmalarını tavsiye etti.
"Bırakın gitsinler ve hayatlarının tadını çıkarsınlar. Belki sizi bir hafta boyunca aramazlar. Ama siz hala onların annesisinizdir. Ve bunu hiç unutmayacaklar” diyen Kate Hudson kendi annesi Goldie Hawn ile günde iki kez telefonda konuşup sohbet ettiklerinin altını çizdi.
Kimi zaman kendisinin de hataları olduğunu ve bunları kabul etmenin çocuklarıyla ilişkisini geliştirdiğini söyleyen Kate Hudson annelikten aldığı en büyük dersin de bu olduğunu söylüyor.
BELKİ BİR ÇOCUK DAHA...
Kendisi 46, nişanlısı Danny Fujikawa ise 38 yaşında olan Kate Hudson kimi zaman “Nişanlım genç, belki bir çocuk daha yaparım” diyor ama bu niyetinde ciddi mi yoksa hayranlarıyla şakalaşıyor mu anlamak zor…
Kate Hudson’ın çocukları özgür bırakmakla ilgili sözleri biraz da en büyük oğlu 21 yaşındaki Ryder’ın yeni bir aşk yelken açması. Genç yaşta anne olan ve oğluyla arkadaş gibi görünen Kate Hudson ilk göz ağrısının yuvadan uçma zamanı geldiğini çoktan anlamış gibi görünüyor…