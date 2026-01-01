TV2 yeni yıla yeni logosuyla girdi

Haberin Devamı

Modernlik, sadelik, dinamizm ve güven kavramlarını merkeze alan yeni görsel kimlik; ekran grafiklerinden tanıtım filmlerine, dijital platformlardan tüm kurumsal iletişim materyallerine kadar uzanan kapsamlı bir dönüşümün parçası olarak hayata geçirildi.



Güncellenen renk paleti ve tipografiyle birlikte TV2, izleyiciyle kurduğu bağı güçlendirmeyi ve dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlayan, daha güçlü ve akılda kalıcı bir marka duruşu sergilemeyi hedefliyor.

KANAL D’NİN D’SİNDEN İLHAM ALDI

Kanal D’nin köklü yayıncılık mirasının doğal bir uzantısı olan TV2’nin yeni logosu, Kanal D’nin ikonik “D” formundan ilham alan “2” yapısıyla tanıdıklık hissini korurken bağımsız bir marka kimliği de ortaya koyuyor.



Mavi ve parlak gümüş tonlarıyla güven, süreklilik ve yayıncılık kalitesine vurgu yapan bu yenilenme; bir geri dönüş değil, markanın özündeki fikrin daha sade ve güçlü bir ifadeye kavuşması olarak konumlanıyor.



TV2, yeni kimliğiyle geçmişin sevilen yapımlarını ve geleceğin yeni hikâyelerini aynı marka güveniyle izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.