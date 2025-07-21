TV yıldızının aile trajedisi: Damadı, yanlışlıkla oğlunu vurdu!

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Chapman'ın karısı Francie'nin eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu Gregory Zecca, yanlışlıkla 13 yaşındaki kendi oğlu Anthony Zecca'yı vurarak ölümüne neden oldu.

Olay'ın, ailenin İtalya'nın Napoli kentindeki apartman dairesinde meydana geldiği belirtildi.

38 yaşındaki Gregory Zecca, Dog the Bounty Hunter adlı TV programda üvey babası Duane Chapman ile birlikte zaman zaman kamera karşısına geçiyordu.

Yerel otoriteler 13 yaşındaki Anthony'nin trajik ölümünü "münferit bir olay" olarak nitelendirdi. Olayda şu ana kadar herhangi bir tutuklama yaşanmadı.

Polisin açıklamasına göre korkunç olay 20 Temmuz Pazar günü akşam 20:00 sıralarında meydana geldi.

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Duanne Chapman her ne kadar üvey torunu olsa da talihsiz Anthony ile bir dede olarak çok ilgileniyordu.

72 yaşındaki Chapman ve 56 yaşındaki karısı Francie trajedi üzerine bir açıklama yaptılar..

Açıklamada "Bu akıl almaz trajik kaza nedeniyle ailece yas tutuyoruz ve sevgili torunumuz Anthony'nin kaybı için dualarınızı diliyoruz" satırları yer aldı.

Büyük aile trajedisiyle sarsılan çift, 2021 yılının eylül ayından bu yana evli.