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TV yıldızının aile trajedisi: Damadı, yanlışlıkla oğlunu vurdu!

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#Duane Chapman#Dog The Bounty Hunter#Ünlülerin Aile Trajedileri
TV yıldızının aile trajedisi: Damadı, yanlışlıkla oğlunu vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 10:54

Kamera karşısına geçtiği Dog the Bounty Hunter adlı programla tanınan Duane Chapman ve karısı Francie Frane, bir anda kendilerini yıkıcı bir aile trajedisinin merkezinde buldu...

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Chapman'ın karısı Francie'nin eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu Gregory Zecca, yanlışlıkla 13 yaşındaki kendi oğlu Anthony Zecca'yı vurarak ölümüne neden oldu.

Olay'ın, ailenin İtalya'nın Napoli kentindeki apartman dairesinde meydana geldiği belirtildi.

TV yıldızının aile trajedisi: Damadı, yanlışlıkla oğlunu vurdu

38 yaşındaki Gregory Zecca, Dog the Bounty Hunter adlı TV programda üvey babası Duane Chapman ile birlikte zaman zaman kamera karşısına geçiyordu.

Yerel otoriteler 13 yaşındaki Anthony'nin trajik ölümünü "münferit bir olay" olarak nitelendirdi. Olayda şu ana kadar herhangi bir tutuklama yaşanmadı.

Polisin açıklamasına göre korkunç olay 20 Temmuz Pazar günü akşam 20:00 sıralarında meydana geldi.

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TV yıldızının aile trajedisi: Damadı, yanlışlıkla oğlunu vurdu

Duanne Chapman her ne kadar üvey torunu olsa da talihsiz Anthony ile bir dede olarak çok ilgileniyordu.

72 yaşındaki Chapman ve 56 yaşındaki karısı Francie trajedi üzerine bir açıklama yaptılar..

Açıklamada "Bu akıl almaz trajik kaza nedeniyle ailece yas tutuyoruz ve sevgili torunumuz Anthony'nin kaybı için dualarınızı diliyoruz" satırları yer aldı.

TV yıldızının aile trajedisi: Damadı, yanlışlıkla oğlunu vurdu

Büyük aile trajedisiyle sarsılan çift, 2021 yılının eylül ayından bu yana evli. 

 

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#Duane Chapman#Dog The Bounty Hunter#Ünlülerin Aile Trajedileri

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