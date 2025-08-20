TV programına katılacağı dedikodusu çıkmıştı... 'Ev kadını değilim, 10 yaşından beri çalışıyorum' deyip reddetti

Haberin Devamı

Yaşadığı olumsuzluklar onun ne yaşam enerjisini elinden aldı ne de çalışma arzusunu.

Öyle ki yaşıtlarının artık emekli olup köşesine çekildiği bir dönemde bütün gücüyle hayata tutunup bir yandan da çalışmaya devam ediyor.

Bugün neredeyse yarım milyar dolarlık bir servetin sahibi ve her biri ayrı ayrı göz kamaştıran çok sayıda evi var.

İşte bu ünlü isim son birkaç haftadır giderek büyüyen bir söylentinin merkezindeydi... Buna göre bir TV programına katılacaktı ve bu reality şov tarzı programda hayatının en azından bir bölümünü kamera karşısında yaşayacaktı.

Ama sözcüsü aracılığıyla bu söylentileri yalanladı. Gerekçesini de 10 yaşından beri çalıştığını, bir ev kadını olmadığını söyleyerek açıkladı.

Kim mi bu isim?

Haberin Devamı

'EV KADINI OLMADIĞINI SÖYLÜYOR... PROGRAMA KATILMAYACAK'

Dünyanın ilk kadın zengini olarak bilinen Martha Stewart.



Bugün 84 yaşında olan Stewart, kendi servetini çalışıp didinerek elde edenlerden. Bir süredir de ABD'de hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan Real Housewives of New York (New York'un Gerçek Ev Kadınları) adlı reality şova katılacağı konuşuluyordu.

Bir süre söylentilere sessiz kalsa da sonunda sözcüsü aracılığıyla yalanladı. Uzun zamandır Martha Stewart'ın sözcülüğünü üstlenen Susan Magrino, bu söylentilerin doğru olmadığını açıkladı.

Magrina, Page Six'e yaptığı açıklamada "Martha değil...Ev kadını olmadığını söylüyor" diye konuştu. Böylece haftalardır süren söylentilere de son noktayı koymuş oldu.

DÜNYANIN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİNDEN

Aslına bakılırsa Martha Stewart'ın sadece adının geçmesi bile belli ki programa olan ilgiyi artırıp konuşulmasını sağladı. Programa katılmasa bile bu kadar çok konuşulmasına neden oldu.

Çünkü Stewart gerçekten de dünyanın en çok merak uyandıran isimlerinden biri. Öncelikle çok zengin ve bazı talihsizlikler yaşasa da yine de kendini toparlayıp hayatını yoluna koymayı bildi.

Haberin Devamı

Bugün neredeyse yarım milyar dolarlık bir servetin sahibi ve her biri ayrı ayrı göz kamaştıran çok sayıda evi var.

İster misiniz dünyanın kendi servetini kendisi kazanan ilk zengin kadını olarak adını tarihe yazdıran bu ünlünün nasıl evlerde yaşadığına bir bakalım, servetini nasıl kazandığını bir gözden geçirelim.

ÜLKESİNİN İLK KADIN MİLYARDERİ

Tam adıyla Martha Helen Stewart'ı milyonlarca kişi ABD'nin ilk kadın milyarderi olarak tanıyor. Sonradan bu unvanı yitirse de aslında hiç haksız bir tanımlama değil bu.

Çünkü Stewart kelimenin tam anlamıyla sahip olduğu büyük serveti dişiyle tırnağıyla kazıyarak elde etti.

Haberin Devamı

Polonya kökenli bir ailenin altı çocuğundan ikincisi olan Martha Stewart ya da evlilik öncesi adıyla Martha Kostyra, 1941 yılında dünyaya geldi.

Hayata öyle varlıklı bir ailenin üyesi olarak "merhaba" demedi.... Ailesinin maddi durumu çok da iyi değildi.

10 YAŞINDA ÇOCUK BAKICISI OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Daha kendisi 10 yaşında bir çocukken New York Yankees takımının oyuncularından Mickey Mantme, Yogi Berra ve Gil McDougald'ın çocuklarına bakıcılık yaptı.

Annesinden aldığı fiziksel özellikleri sayesinde dikkat çekiyordu Martha. Bunun da yardımıyla 15 yaşındayken modellik yapmaya başladı.

Bu iş ona bir reklam filminin kapılarını açtı. Üniversite okurken harçlığını çıkarabilmek için modellik yapmayı sürdürdü. Hatta o dönemde ünlü markalarla bile çalıştı.

Haberin Devamı

Hayatının sonraki dönemini şekillendiren işi yani yemek yapmayı annesinden öğrendi Martha. Bunun yanı sıra dikiş dikmek de annesinden aldığı becerilerden biri.

Ama bu kadar değil. Martha'nın babası da bahçeyle ilgilenmeyi severdi. Ondan da bu işin inceliklerini öğrendi.

KAYINPEDERİ SAYESİNDE PARA İLE TANIŞTI

Zaten aktif bir kişiliği olan Martha Stewart, üniversitede kimya eğitimi almayı planlasa da sonradan fikrini değiştirip sanat, tarih ve mimarlık dallarında okudu.

Bu arada bir de hukuk fakültesine gitti. İşte orada soyadını hala taşıdığı ilk eşi Andrew Stewart ile tanıştı.

Gençler 1961 yılında evlendi. Bir yıl ara verdikten sonra ikisi de tekrar üniversiteye döndü. Tarih ve mimarlık dallarında eğitimini tamamladı.

Haberin Devamı

Onun paraya olan ilgisi ise 1967 yılında borsacı olan kayınpederinin yanında çalışarak başladı. Bu arada eşi Andrew da bir yayınevi kurdu aynı zamanda farklı firmalarda da yönetici olarak çalıştı.

İşte şimdiki hayatının merkezini oluşturan çiftlikte yaşama fikri de o zaman doğdu. Eşiyle birlikte 1972 yılında, 18'inci yüzyılda inşa edilen bir çiftlik evini satın aldılar.

Gözden Kaçmasın Ünlü iş insanı kızını gelinlikle görünce ağladı... Küsleri barıştıran düğün Haberi görüntüle

GİRİŞİMCİLİK RUHUNDA VAR

Bu evin bodrumunda catering yani çeşitli kuruluş ve etkinliklere yemek yapma işine giriştiler. Bu işi bir arkadaşıyla kurmuştu ama arkadaşı ayrılınca onun hissesini de Stewart satın aldı.

Bir gurme marketle anlaşma yapınca da işleri iyice açıldı. Sıfırdan servet edinmeye giden yolun başlarındaydı Martha Stewart o dönemde.

O arada eşi de New York'un büyük yayınevlerinden birinde çalışmaya başladı. Bir partide yayınevine sahip olan grubun yöneticisiyle tanışması Martha'nın hayatında bir dönüm noktası oldu. Yönetici Alan Mirken ile yemek kitabı projesi geliştirdile. Zaten bu proje kısa sürede de hayata geçti.

Sonra dergicilik ve TV'cilik geldi. Her ikisinde de başarılı oldu Martha Stewart., Bir yandan yemek tarifleri diğer yandan da TV derken artık Amerika'nın çok iyi tanıdığı birine dönüştü.

CEZAEVİ DENEYİMİ : Ama sonra Stewart'ın başına kötü bir olay geldi. Martha Stewart ImClone Systems adlı ilaç şirketinin hisselerinin satışı ile ilgili federal görevlilere yanlış bilgi vermek, adaleti yanıltmak, hile ve fesat karıştırmaktan 2001 yılında yargılandığı mahkemece suçlu bulundu ve 5 ay hapis, 2 sene gözetim, 30 bin dolar para cezası aldı.





HAYATINI ÇİFTLİĞİNDE SÜRDÜRÜYOR

Ama sonra hayatına kaldığı yerden devam etti Martha Stewart. Eski kocasıyla birlikte satın aldığı çiftlik onun izin çoktan geçmişte kaldı.

Stewart 2000 yılında New York Katonah'da bir başka bir çiftlik aldı. Hatta burası Cantitoe Corners olarak biliniyor

Stewart'ın bu çiftlik evi 1925 yılında inşa edilmiş. Elbette Stewart yıllar içinde çiftliğini yeniletti ve bazı eklemeler yaptırdı. Modern bir hale getirdi.

O ünlü yemek tariflerini bu çiftlikteki kocaman mutfağından veriyor. Ayrıca orada sebze ve meyve yetiştiriyor. Elbette birçok hayvanı da onunla birlikte çiftliğinde yaşıyor.

Stewart'ın 15, 2 milyon dolara satın aldığı çiftliğinde atlar, köpekler, tavuklar başta olmak üzere birçok çiftlik hayvanı da yaşıyor.

Arazinin içindeki büyük ve gayet bakımlı bahçeler de cabası.

116 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Stewart'ın çiftliğinin büyüklüğünü anlatmak için öyle bir benzetme yapalım... Tam 116 futbol sahası büyüklüğünde. Ayrıca konuklarının rahatça konaklayabileceği bir konuk evi de bulunuyor.

Bu arada Stewart, internet sitesinde ya da sosyal medya sayfasında takipçilerine belki de kendisi gibi zengin birinden beklenmeyecek önerilerde bulunuyor. Ama zaten onun işi olan yemek tarifleri değil bunlar.

Kimi zaman mutfağında aşınan döşemeyi tamir ediyor kimi zaman elinde eldivenle temizlik yapıyor.