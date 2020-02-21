Tuvana Türkay kimdir ve kaç yaşındadır? Tuvana Türkay'ın merak edilen hayatı

Tuvana Türkay kimdir sorusu, son günlerde özellikle magazin haberlerini takip eden vatandaşlar tarafından yanıtı araştırılan konulardan oldu. Yasak Elma dizisinde de rol alan Tuvana Türkay'ın biyografisi internette sıklıkla sorgulanıyor. İşte, oyuncu Tuvana Türkay'ın hayatına ilişkin merak edilen bilgiler.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırdı. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterine hayat verdi.. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirdi. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverladı.

Dizi projeleriyle tanınan Tuvana Türkay, Onur Tuna ile birlikte 2020 yapımı Ağır Romantik filminin başrollerini üstlendi.

Şevval Sam ve Talat Bulut’un başrollerini paylaştığı Yasak Elma ekibine sonradan dahil olan Tuvana Türkay, Leyla karakterini canlandırıyor.