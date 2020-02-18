Tutunamayanlar Keloğlan kimdir? Ünlü Youtuber Atakan Özyurt Keloğlan oldu!

Tutunamayanlar'da Keloğlan karakteri ile dikkat çeken Atakan Özyurt, 1993 yılında Ordu'da doğmuştur. Eğitimini Arel Üniversitesi Tıbbi Labaratuar Bölümü'nde tamamlamıştır. Çektiği Vine'larla tanınan Fatih Yasin ile tanışan Atakan Özyurt ve daha sonra birlikte çektikleri vine ile fenomen olma yolunda ilk adımı atmışlardır. Youtuber Nilay Toprak ile sevgilidir.

Daha sonra Bilal Hancı ile tanışarak sosyal medyada paylaştıkları videolar sonrasında Youtube'da Kafalar kanalını açarak fenomenler arasında yer almışlardır.