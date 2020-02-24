Tutunamayanlar 7. bölüm fragmanı yayınlandı

Her salı akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Tutunamayanlar'da 24 Şubat'ta yayınlanacak bölümde neler olacağı, sevilen dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte, Tutunamayanlar 7. bölüm özeti...

Tutunamayanlar, beşinci bölümüyle 24 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1'de olacak. Bu haftaki bölümde;

İrem’in görüşmeme kararı sonrası onun gönlünü almaya çalışan Tarık, yeniden dergi işine sarılır. Tüm mahalleli seferber olup dergiyi çıkarabilmek için Tarık’a yardım eder. Fakat Tarık’ı kapıda başka zorluklar beklemektedir. Edebiyat dünyasının ileri gelenleriyle zıtlıklar yaşayan Tarık’ı bu bölümde zorlu kapışmalar beklemektedir.

Tarık’a kırgın olan İrem, Tarık’ın gönlünü almasına izin verecek mi? Tarık, İrem’e kendini affettirebilecek mi?

Yıldırım düştükten sonra Hicabi’nin davranışlarında değişimler görülür. Hicabi, garip davranmaya başlar. Ondaki bu değişimleri gören mahalleli ne yapacak? Onu bu haliyle kabullenebilecekler mi?