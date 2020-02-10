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Televizyon
Haber Giriş: 10.02.2020 - 22:06,Son Güncelleme:/

Tutunamayanlar 5. bölüm fragmanı yayınlandı

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Tutunamayanlar 5. bölüm fragmanı yayınlandı

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun başrollerini paylaştığı Tutunamayanlar, bu hafta 5. bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak. Absürt komedi dizisi Tutunamayanlar'da bu hafta neler olacağı, yeni bölüme kısa bir süre kala diziseverlerce merak konusu oldu. İşte, Tutunamayanlar 5. bölüm fragmanı...

Her salı akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Tutunamayanlar'da 11 Şubat'ta yayınlanacak bölümde neler olacağı, sevilen dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte, Tutunamayanlar 5. bölüm özeti...

Tutunamayanlar, beşinci bölümüyle 11 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1'de olacak. Bu haftaki bölümde;

İş kurmak için Belgin’den para alan Tarık, ne iş kuracağına bir türlü karar veremez.

İş fikirleri düşünürken paranın bir kısmını harcayan ekibimiz hangi sektörde karar kılacak?

Tarık’ın Belgin’i kaçırdığını öğrenen Cemile sinirlenir ve Tarık’ı evden kovmaya karar verir.

Cemile’nin alt katını kiralayan Hicabi’nin artık yepyeni bir derdi vardır. Evine eşya bulmak…

Self-servis girişimi başarısızlıkla sonuçlanan İrem kafe için yeni tasarım fikirleri geliştirir. Kafeye gelen eski bir arkadaşı ise İrem’i bir hayli zor duruma sokacaktır.

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