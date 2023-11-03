Tutuklanacaklar mı, serbest mi kalacaklar? Dilan Polat skandalı büyüyor…

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“İnsanlara ‘züğürtler, fakirler’ diye seslendi.”

Avukat Feyza Altun, MASAK tarafından pek çok fenomenin incelemeye alındığını açıkladı. Polat çifti ile ilgili olarak da “Bu paranın sadece güzellik merkezinden geldiğine hiçbir zaman inanmadım. O yüzden incelemeye başladım.” dedi. “3 yıl öncesine kadar bu insanlar Tiktok’ta aile boyu dans ediyordu. Bir anda milyonluk arabalar aldılar, mafyatik havalara büründüler. Çok garip bir hayat tarzları olduğu için insanların dikkatini çekti. Kafaya Euro’lar takmak, altınlar takmak bunlar çok garip şeyler.” dedi. “Dilan Polat, ‘Allah beni seviyor bana para verdi, sizi sevmiyor size para vermedi.’ dedi. ‘Züğürtler, fakirler…’ dedi. ‘Para kazanmayı siz beceremiyorsunuz.’ dedi” diyerek Dilan Polat’ın insanları aşağıladığının altını çizdi.

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Dilan Polat ürünleriyle ilgili skandal iddia!

Avukat Feyza Altun, “Kozmetik fabrikası açtığını söyledi. Fason üretim yaptıranların çoğu merdiven altı üretim yerlerinde en düşük maliyetle üretim yaptırıyor. Mesela ürünün üzerine 30 faktör koruma yazıyor ancak ucuz olsun diye 10 faktörlük korumalı ürün yaptırıyor. Leğenlerden şırınga ile çekiyorlar, tüplere dolduruyorlar. İnsanlara satıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Avukat Feyza Altun, kozmetik ve cihaz fabrikası olduğunu söyleyen Dilan Polat ve eşi için “250 bin TL vergi ödeyen bir insanın 13 milyon liralık arabaya binmesi normal değil.” dedi.



Avukat Feyza Altun, Polat çiftinin soruşturulması ile ilgili “Yargı bağımsız olmalıdır. Bu insanlar serbest kalacaksa bile halkın gerçekten ikna edilmesi gerekir. Pazar günü, en geç ise pazartesi günü Polat çiftinin tutuklanıp tutuklanmayacağı belli olur.” dedi.

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