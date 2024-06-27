Turnike ilk arabasını verdi

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Turnike’nin 4’üncü bölümünde büyük ödül ilk kez sahibini buldu. Ankara Mamak’tan telefonla Turnike’ye katılan Filiz ve Mustafa Yurt, arabanın sahibi oldu. Erbil, yarışmaya katılan Yurt çiftinin dişleriyle ilgili sıkıntı yaşadığını öğrenince ailenin diş masraflarını karşılayacağının sözünü verdi.

HOSTESLER YARIŞMACI OLDU

Kurban Bayramı’nda ekranlara dönen Kanal D’nin yarışma programı Turnike’nin son bölümü, hem nostaljiyi hem sevinci hem de eğlenceyi harmanladı. Yıllar önce Turnike’de hosteslik yapmış olan Aslı Kökçe, Simin Alyar, Dilek Eracun, Şebnem Türker, Özhan Sargın, Çiğdem Issımarkanyan, Eda Kuman ve Fulya Adakale Alaca bu kez yarışmacı olarak stüdyodaydı.

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ARABAYI KAZANAMADI

Mehmet Ali Erbil’in kendine has tarzı ve esprileriyle renklenen programda kahkahalar havada uçuştu. Eski Turnike hostesleri, Erbil’in sorduğu sorulara eğlenceli cevaplar verirken büyük ödül olan “Araba” için de yarıştı. Eğlenceli formatı ve sürprizlerle dolu ödülleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Turnike’de mavi takımda yarışan Şebnem Türker, final etabına kalmasına rağmen arabayı kazanamadı.

ANKARALI ÇİFT SORUYU BİLDİ

Erbil, yarışmanın ilerleyen dakikalarında sorduğu bir sorunun cevabını almak için telefon bağlantısı yaptı. Yarışmaya görüntülü telefon bağlantısı ile Ankara Mamak’tan katılan Filiz ve Mustafa Yurt çifti, Erbil’in sorusunu doğru cevaplayarak büyük ödül olan araba için yarıştı.

DUYGUSAL ANLAR

Seçtikleri toplarda 2 ayrı araba sembolünü bulan aile, arabayı kazandıklarını öğrenince karmaşık duygular yaşadı. Duygu dolu anlara stüdyoda şahitlik eden seyirciler de gözyaşlarını tutamadı. Erbil, yarışmaya katılan Filiz ve Mustafa Yurt’un dişleriyle ilgili sıkıntı yaşadığını dile getirmesinin ardından, evli çiftin diş masraflarını karşılayacağının sözünü verdi.