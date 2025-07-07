×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Turnike bu akşam geri dönüyor!

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Turnike#KANAL D
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 14:15

Kanal D’nin sunuculuğunu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in yaptığı sevilen yarışması Turnike; ünlü konuklar, sürpriz anlar ve hafızalarda iz bırakacak etaplarla bu akşam geri dönüyor.

Haberin Devamı

Yıllar önce izleyicilerin gönlünde taht kuran ve büyük bir ilgiyle takip edilen Turnike, eğlenceli formatı ve sürprizlerle dolu ödülleriyle bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor.

Turnike’de yarışmacılar çeşitli etaplardan geçerek büyük ödül “otomobili” kazanma fırsatını yakalamaya çalışıyor. Mehmet Ali Erbil’in kendine has muziplikleriyle renkli anlara sahne olan Turnike, yarışma ve mizahı geçmişin tadı ve bugünün enerjisiyle harmanlıyor.

Turnike bu akşam geri dönüyor

Ekran klasiği Turnike, Mehmet Ali Erbil’in eğlenceli sunumu ve yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Ali Erbil#Turnike#KANAL D

BAKMADAN GEÇME!