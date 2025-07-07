Turnike bu akşam geri dönüyor!

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Yıllar önce izleyicilerin gönlünde taht kuran ve büyük bir ilgiyle takip edilen Turnike, eğlenceli formatı ve sürprizlerle dolu ödülleriyle bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor.

Turnike’de yarışmacılar çeşitli etaplardan geçerek büyük ödül “otomobili” kazanma fırsatını yakalamaya çalışıyor. Mehmet Ali Erbil’in kendine has muziplikleriyle renkli anlara sahne olan Turnike, yarışma ve mizahı geçmişin tadı ve bugünün enerjisiyle harmanlıyor.

Ekran klasiği Turnike, Mehmet Ali Erbil’in eğlenceli sunumu ve yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.