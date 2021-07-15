Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları kimler? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı konusu ve oyuncuları

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi beyaz perde ardından kanalların sinema kuşağıyla izleyici karşısına çıkıyor. Tarihi sahneleriyle vizyona girdiği tarihte adından söz ettiren Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmişti.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİ OYUNCULARI

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi oyuncuları arasında Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu, Selda Alkor ve Cemal Hünal yer alıyor.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİ KONUSU

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinin ardından rotasını Roma'ya çevirir. Ancak bu sırada Sırp kralı Lazar, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişinin önüne geçmek ister. Fatih Sultan Mehmet'e ölümüne bağlı olan Akıncılar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa ile ittifak kuran, Balkan coğrafyasında büyük bir zulme neden olan Lazar'ın planını bozmak için, harekete geçer. Fatih'in Akıncıları, hak ve adaleti sağlamak ve yaşanan zulme dur diyebilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

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