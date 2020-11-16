Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları kimdir, konusu nedir? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi oyuncuları

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi bu akşam yeniden yayınlanacak. Filmin oyuncuları arasında Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu gibi isimler bulunuyor.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİ OYUNCULARI

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi oyuncuları arasında Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu, Selda Alkor ve Cemal Hünal yer alıyor.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİ KONUSU

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinin ardından rotasını Roma'ya çevirir. Ancak bu sırada Sırp kralı Lazar, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişinin önüne geçmek ister. Fatih Sultan Mehmet'e ölümüne bağlı olan Akıncılar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa ile ittifak kuran, Balkan coğrafyasında büyük bir zulme neden olan Lazar'ın planını bozmak için, harekete geçer. Fatih'in Akıncıları, hak ve adaleti sağlamak ve yaşanan zulme dur diyebilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

HAZIRLIK SÜRECİ 1 YIL SÜRDÜ

Hazırlık sürecinin bir yılda gerçekleştirildiği filmde oyuncular 9 ay, "Cengiz Han", "47 Ronin", "Conan" ve "Cehennem Melekleri 2" gibi dünyaca ünlü filmlerde ve "Marco Polo" dizisinde görev alan koreografi ekibi Nomad'dan aksiyon, at binme, kılıç ve yay kullanma eğitimlerinin yanı sıra askeri eğitim ve akademisyenlerden dönemin sosyal yaşantısına dair öğrenim gördü.

Yaklaşık 50 bin metrekarelik alana inşa edilen filmin seti için 15. yüzyılın mekanları ve yaşamı uzmanların gözetiminde yeniden hazırlandı.