Türkler Geliyor : Adaletin Kılıcı filmine konu olan Lazar kimdir? Sırp Kralı Lazar hakkında bilgiler

Stefan Lazar Hrebeljanović, Osmanlılarla yaptığı I. Kosova Savaşı sırasında yaşamını kaybeden Sırp prensidir. Lazar, Sırp kültüründe çok önemli bir rol oynamaktadır. Sırp Ortodoks kilisesi tarafından aziz mertebesine ulaşmış sayılır.



Lazar 1329 yılında Kosova yakınında Prilepak'ta doğdu. Babası Sırp kralı Stefan Dušan'ın hizmetinde çalışmış olan Pribak Hrebeljanović'ti. Stefan Dušan'ın ölümünden sonra yerine geçen kral V. Stefan Uros güçsüz bir liderdi. Sırbistan'ın yönetimi prenslerin (knez) ve soylu ailelerin eline geçti. 1370 yılında Lazar Sırbistan'ın Alacahisar bölgesinde gücünü yoğunlaştırarak Sırbistan'ın en güçlü prensi (knez) hâline geldi. Sırp kraliyet hanedanından Vratko Nemanyiç'in kızı Milika'yla evlenerek hanedanla akraba oldu. Hatta zaman zaman kendisi için kral (Stefan) unvanını kullandı. 1371 yılında Osmanlılarla yapılan Çirmen Savaşı'na katılmadı. 1389 yılında I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı padişahı I. Murat'la karşı karşıya geldi. Lazar Hrebeljanović de I. Murat gibi bu savaşta ölenler arasındaydı.



Sırplar I. Kosova Savaşı'ndaki yenilgilerinden sonra Osmanlıların egemenliğini kabul ettiler. Osmanlı tahtına Yıldırım Bayezid geçti. Sırbistan ise Lazar'ın eşi Milika tarafından yönetildi.