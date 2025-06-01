Türkiye'nin tercihi yine Kanal D

Haberin Devamı

Kanal D; sürükleyici dizileri, gündemi yakalayan haberleri, hayatın nabzını tutan programlarıyla izleyicinin beğenisi en üst seviyeye taşıyor.

İZLEYİCİ BU DİZİLERİ ÇOK SEVİYOR

Milyonları ekrana kilitleyen “Uzak Şehir”, “Eşref Rüya”, “İnci Taneleri” ve “Arka Sokaklar” kanalın başarısında anahtar rol oynarken Türk televizyonlarının en sevilen yapımlarından, yazın habercisi “Aşk-ı Memnu” ile "Yaprak Dökümü" tekrar bölümleriyle nostalji rüzgârı estiriyor.

HER ZEVKE GÖRE İÇERİKLER

Seyircilerin ilgiyle takip ettiği “Gelinim Mutfakta”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Arda’nın Mutfağı”, “Arda ile Omuz Omuza”, "Magazin D" ve “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” gibi içeriklerinin yanı sıra “Kanal D Ana Haber” ve “Kanal D Haber Hafta Sonu” dünyada ve Türkiye’de olup bitenleri ekranlara taşıyor.

Haberin Devamı

SÜRPRİZLER YOLDA

Dram, aksiyon, komedi, gerilim türünde pek çok sinema filmini de izleyiciyle buluşturan Kanal D, ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Password” başta olmak üzere eğlenceli sürprizleriyle de yaz sezonuna hazırlanıyor.