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Türkiye'nin tercihi yine Kanal D

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#Kanal D#Türkiye#Yaprak Dökümü
Türkiyenin tercihi yine Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 12:07

Türkiye, mayıs ayında da Kanal D’yi tercih etti. Total, 20+ ABC1 hedef kitlede prime time birinciliğini kimselere kaptırmayan Kanal D, bu unvanını mayısta da sürdürdü.

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Kanal D; sürükleyici dizileri, gündemi yakalayan haberleri, hayatın nabzını tutan programlarıyla izleyicinin beğenisi en üst seviyeye taşıyor.

İZLEYİCİ BU DİZİLERİ ÇOK SEVİYOR

Milyonları ekrana kilitleyen “Uzak Şehir”, “Eşref Rüya”, “İnci Taneleri” ve “Arka Sokaklar” kanalın başarısında anahtar rol oynarken Türk televizyonlarının en sevilen yapımlarından, yazın habercisi “Aşk-ı Memnu” ile "Yaprak Dökümü" tekrar bölümleriyle nostalji rüzgârı estiriyor.

Türkiyenin tercihi yine Kanal D

HER ZEVKE GÖRE İÇERİKLER

Seyircilerin ilgiyle takip ettiği “Gelinim Mutfakta”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Arda’nın Mutfağı”, “Arda ile Omuz Omuza”, "Magazin D" ve “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” gibi içeriklerinin yanı sıra “Kanal D Ana Haber” ve “Kanal D Haber Hafta Sonu” dünyada ve Türkiye’de olup bitenleri ekranlara taşıyor.

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SÜRPRİZLER YOLDA

Dram, aksiyon, komedi, gerilim türünde pek çok sinema filmini de izleyiciyle buluşturan Kanal D, ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Password” başta olmak üzere eğlenceli sürprizleriyle de yaz sezonuna hazırlanıyor.

 

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#Kanal D#Türkiye#Yaprak Dökümü

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