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Türkiye’nin Oscar adayı ‘Hayat’ oldu

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#Hayat#Zeki Demirkubuz#97. Akademi Ödülleri
Türkiye’nin Oscar adayı ‘Hayat’ oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 07:52

2 Mart 2025’te düzenlenecek 97. Akademi Ödülleri’nin ‘en iyi uluslararası film’ kategorisinde Türkiye’nin aday göstereceği film belli oldu.

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Sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik seçici kurul, başvuruda bulunan 12 filmi değerlendirmek üzere toplandı. SEYAP (Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği), toplantıda oy çokluğuyla Zeki Demirkubuz’un yazıp yönettiği “Hayat” filminin seçildiğini duyurdu.

Diğer adaylar arasında “Yurt”, “Son Hasat”, “Sadık Ahmet”, “Karganın Uykusu”, “Aniden” ve “Daha İyi Bir Yarın” filmleri de vardı. Miray Daner ve Burak Dakak’ın başrolü paylaştığı “Hayat” filminin konusu şöyle:

Babasının zoruyla nişanlanan Hicran evden kaçar. Hicran’ın zaten kendisini istemediğini düşünen Rıza bu durumu önceleri pek umursamaz, ancak daha sonra Hicran’la yüzleşmeye karar verir ve onu bulmak için İstanbul’a gider.

Türkiye’nin Oscar adayı ‘Hayat’ oldu

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#Hayat#Zeki Demirkubuz#97. Akademi Ödülleri

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