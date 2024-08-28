Türkiye’nin Oscar adayı ‘Hayat’ oldu

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Sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik seçici kurul, başvuruda bulunan 12 filmi değerlendirmek üzere toplandı. SEYAP (Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği), toplantıda oy çokluğuyla Zeki Demirkubuz’un yazıp yönettiği “Hayat” filminin seçildiğini duyurdu.

Diğer adaylar arasında “Yurt”, “Son Hasat”, “Sadık Ahmet”, “Karganın Uykusu”, “Aniden” ve “Daha İyi Bir Yarın” filmleri de vardı. Miray Daner ve Burak Dakak’ın başrolü paylaştığı “Hayat” filminin konusu şöyle:

Babasının zoruyla nişanlanan Hicran evden kaçar. Hicran’ın zaten kendisini istemediğini düşünen Rıza bu durumu önceleri pek umursamaz, ancak daha sonra Hicran’la yüzleşmeye karar verir ve onu bulmak için İstanbul’a gider.