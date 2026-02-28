×
Türkiye'nin konuştuğu olay Arka Sokaklar'da

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 14:33

Kanal D’nin ekran klasiği Arka Sokaklar, son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Toplumsal konuları ustalıkla ekrana getiren fenomen dizide, sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümü ve ardından yaşanan çarpıcı olayların esinlenildiği sahneler, gerçekçiliğiyle tam not alarak sanal medya gündeminin zirvesine yerleşti.

YÜREKLERE DOKUNAN SAHNELER

Dizinin son bölümünde ünlü şarkıcı Songül Tan’ın ölüm haberi tüm yurdu yasa boğarken, Rıza Baba ve ekibi olayın peşine düştü. Gerçek hayatta Güllü’nün başına gelen trajik olaylardan esinlenilen senaryoda, ekip adım adım gerçeği gün yüzüne çıkarmak için operasyon başlattı. İzleyiciler, “Acaba Songül cinayete mi kurban gitti?” sorusuna yanıt ararken, yaşananların Güllü olayını çağrıştırması ekran başındakilerin yüreğine dokundu.

OYUNCU BENZERLİĞİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Dizide en çok konuşulan detaylardan biri oyuncu benzerliği oldu. Dizideki karakterin, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e olan benzerliği izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. İzleyicinin dikkat çektiği nokta, sahnelerin gerçek olayla neredeyse birebir aynı şekilde kurgulanmış olmasıydı.

Çekim açıları, kullanılan mekanlar ve en küçük ayrıntılar dahi yaşanan olayla örtüşürken, özellikle cenaze sahnelerinin gerçek görüntülerle birebir benzerlik göstermesi büyük yankı uyandırdı. Sanal medya kullanıcıları, “Bu kadar benzerlik olamaz” ve “İzlerken tüylerim ürperdi” yorumlarını paylaştı.

