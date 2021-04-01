Türkiye'nin konuştuğu istismar davasındaki kardeşler canlı yayında yaşadıklarını anlattı!

Kardeşlerden en büyüğü olan abla Hatice ve kardeşi Sevim, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanarak yaşananları anlattı.

Türkiye’nin takip ettiği bu dava hakkında konuşan abla Hatice gözyaşları içinde “Çocukluğumuzda büyük travmalar, yaralar aldık, sürekli dayak yiyorduk, işkence görüyorduk, gece yatağımızdan kaldırıp bizi dövüyordu” dedi. Çok mücadele verdiğini anlatan abla “Halama, dayıma söyledim, başvurmadığım yer kalmadı, yaşananların ortaya çıkmaması için bizi her türlü şeyle sınadı” ifadelerine yer verdi. Kan donduran dava hakkında “Şahıs, para için yapıyorlar diye kendisini savundu. Benim ve ortanca kardeşime zaman aşımı, küçük kardeşimin davasına ise çelişki var denildi” dedi. Şahsın davaya katılmadığını söyleyerek “4 avukatı onu canla, başla savundu” ifadelerine yer verdi. “Bizim yaşadıklarımızı 4 duvar arasında yaşasın istiyorum” çağrısında bulundu. Canlı yayına bağlanan diğer kardeş Sevim ise gözyaşları içinde “Karardan sonra ambulansla çıkartıldım, bizim söylediklerimizle dalga geçer gibi konuştular, kimse çıkar uğruna böyle şeyler anlatmaz” dedi.

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