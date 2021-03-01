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Televizyon
Haber Giriş: 01.03.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin ilk rap filmi “Kovala” nın afişi yayınlandı

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Türkiye’nin ilk rap filmi “Kovala” nın afişi yayınlandı

Cuma günü Türkiye’nin dijital platformu EXXEN’de yayınlanacak olan Türkiye’nin ilk rap filmi “Kovala” nın afişi yayınlandı.

 

Yapımcılığını TAFF Pictures, Wovie, RetroPro, Doğan Music Company (DMC) ve NETD’nin yaptığı, yönetmenliğini Burak Kuka’nın üstlendiği başrollerini ise Stabil (Dağra Solmaz), Ozan Akbaba, Melis Sezen ve Hande Soral’ın paylaştığı ‘’Hayatı Rap ile Kovalayanların Hikayesi’’ mottosuyla yola çıkan Türkiye’nin ilk rap filmi ‘’Kovala’’nın afişi yayınlandı!

Türkiye’nin ilk rap filmi “Kovala” nın afişi yayınlandı

 

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