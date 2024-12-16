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İtalya’nın 18 ünlü kadın oyuncusunun başrollerini oynadığı filmin galasına İlker Kaleli de davetli olarak katıldı. Ünlü oyuncu Kaleli, kırmızı halıda şıklığıyla dikkat çekti. Ferzan Özpetek, jüri başkanı olduğu son Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde jüri üyesi olan arkadaşı İlker Kaleli’yi Roma’da ağırladı. Salonda Ferzan Özpetek’in “Türkiye’den gelen büyük oyuncu” anonsuyla daha önce oynadığı ‘La Pasion Turca’ dizisiyle İtalya’da haftalarca trend listelerinin zirvesinde yer alan İlker Kaleli büyük alkış aldı.