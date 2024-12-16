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İtalya’nın 18 ünlü kadın oyuncusunun başrollerini oynadığı filmin galasına İlker Kaleli de davetli olarak katıldı. Ünlü oyuncu Kaleli, kırmızı halıda şıklığıyla dikkat çekti. Ferzan Özpetek, jüri başkanı olduğu son Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde jüri üyesi olan arkadaşı İlker Kaleli’yi Roma’da ağırladı. Salonda Ferzan Özpetek’in “Türkiye’den gelen büyük oyuncu” anonsuyla daha önce oynadığı ‘La Pasion Turca’ dizisiyle İtalya’da haftalarca trend listelerinin zirvesinde yer alan İlker Kaleli büyük alkış aldı.



Ferzan Özpetek, 19 Aralık’ta vizyona girecek filmiyle ilgili "Başlarda, 18 aktrisle çalışacağımı söylediğimde herkes bana 'iyi şanslar' diledi. Ama beklenin tam tersi oldu. Kadınlar hayatta üstündür ve onlardan her zaman çok şey öğrendim. Benim için bu film kariyerimde bir dönüm noktasıdır." şeklinde konuştu.