Türkiye’de ilk kez! E-spor dünyasının kalbi 25 Eylül’de İSFANBUL Tema Park’ta atacak

Dünyada ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilecek HADO Avrupa Şampiyonası’nın isim sponsoru olan Türkiye’nin Dünya standartlarındaki ilk tema parkı İSFANBUL Tema Park, Kanal D, Radyo D ve Fanatik’in desteği ile aynı anda şampiyonaya da ev sahipliği yapacak. Ayrıca HADO tutkunlarının şampiyonayı İSFANBUL Tema Park’taki 128 metrekarelik dev açık hava ekranından anlık takip edebileceği gibi, kanald.com.tr ve Kanal D YouTube adreslerinden de canlı olarak izleyebilecek. 25 Eylül 2021 Cumartesi Türk Milli HADO Takımı dahil 12 ülkeden yüzü aşkın yarışmacının mücadele edeceği İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası 2021, birbirinden çekişmeli oyunlara sahne olacak. Gün boyu devam edecek şampiyona kapsamında ilk dörde giren takımlar HADO Dünya Şampiyonası’na katılma ve toplamda 10 bin dolar para ödülü kazanma şansı yakalayacak.



Eğlencenin başkenti İSFANBUL Tema Park, ev sahipliği yaptığı etkinliklere bir yenisini daha ekledi. İSFANBUL Tema Park, Japonya’da yakar top oyununun artırılmış gerçeklik teknolojisiyle birleşiminden doğarak bugün 60 ülkede oynanan HADO’nun ilk Avrupa şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Şampiyonanın isim sponsoru da olan tema park, HADO Türk Milli Takımı’nın da aralarında bulunduğu 12 takımla birlikte yüzü aşkın sporcuyu ağırlayacak.



Gün boyu büyük bir heyecanla sürecek İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası 2021’de Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, Hollanda, Fransa, İspanya, İngiltere, Galler ve Türkiye özel konuk takımları İSFANBUL Tema Park'ta yarışacak. Şampiyonada ilk dörde giren takımlar toplamda 10 bin dolar para ödülü ve HADO Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.



“Geleceğin sporcularının yetişmesi için sponsor olduk”



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, “Bugüne kadar tema parkımızda ev sahipliği yaptığımız birçok etkinlikle misafirlerimize unutulmaz anlar yaşattık. Ancak isim sponsoru da olduğumuz şampiyonanın, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça farklı bir misyonu bulunuyor. Geleceğin sporu olarak bilinen, teknoloji ile performansı bir araya getiren yeni nesil takım oyunu HADO, her geçen gün daha fazla ülkede tanınıyor ve daha fazla sporcu tarafından oynanıyor. Türkiye E-spor Federasyonu’nun (TESFED) HADO’yu bünyesine dahil etmesi de HADO’nun geleceği hakkında bize ip uçları veriyor. İSFANBUL Tema Park olarak biz de geleceğin sporunun desteklenmesi ve geleceğin sporcularının yetiştirilmesi için üstümüze düşeni yerine getirmek adına şampiyonaya sponsor olduk” diye konuştu.



“Elimizi taşın altına koymamız gerekiyordu”



Tonger, sözlerine şöyle devam etti; “Sporun her türlüsünün, ülkemizin dünyaya tanıtılmasında önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Bunu geçtiğimiz günlerde 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda fazlasıyla yaşadık. Birçok sporcumuz ülkemizin bayrağını kürsüde ilk sıraya taşıdı, İstiklal Marşı’mızı tüm dünyaya dinletti ve bizi dünyaya tanıttı. Gelecekte de e-sporun böylesine önemli bir misyonu olacak. Aynı gururu gelecekte e-spor alanında da yaşamamız için elimizi taşın altına koymamız gerekiyordu. Bundan sonra da tüm spor dallarına, sporcularımıza desteklerimizi sürdürmeye, ülkemizi geleceğe taşımaya ve tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.



Şampiyona 128 metrekarelik dev açık hava ekranından yayınlanacak



HADO tutkunlarının şampiyonayı İSFANBUL Tema Park’taki 128 metrekarelik dev açık hava ekranından anlık takip edebileceğini gibi, kanald.com.tr ve Kanal D YouTube adreslerinden de canlı izlenebileceğini açıklayan Tonger, HADO tutkunlarının sadece şampiyonayı izlemekle yetinmeyip İSFANBUL Tema Park’ta yer alan HADO sahasında da geleceğin oyununu istedikleri an deneyimleyebileceklerini belirtti.