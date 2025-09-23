×
Türkiye Uzak Şehir'e kilitlendi

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 11:23

Kanal D’nin rakipsiz dizisi Uzak Şehir; aşk, kıskançlık, nefret, öfke ve şaşkınlığın bir arada yaşandığı yeni bölümüyle milyonları yine ekrana kilitledi. Sadakat’in, elindeki belgeleri Ecmel’e vermek üzere olan Mine’yi gözünü kırpmadan vurduğu dizide, Alya-Cihan aşkının üstüne bu kez sadece Sadakat’in değil, Boran Albora’nın da gölgesi düştü.

BORAN ALBORA YAŞIYOR

Mezarda yatan kişinin Boran olmadığını öğrendikten sonra beynini kemiren sorunun peşine düşüp İstanbul’un yolunu tutan Cihan’ın korktuğu başına geldi.

Türkiye Uzak Şehire kilitlendi

Boran’ın komada da olsa yaşadığının ortaya çıkmasıyla dünya adeta başına yıkıldı. Boran’ın yaşadığından haberi olmayan Alya’nın, kolyesine Cihan’ın fotoğrafını koyduğu anlarda ise ekranda adeta duygu fırtınası esti.

Türkiye Uzak Şehire kilitlendi

HEM İZLENDİ HEM KONUŞULDU

Uzak Şehir, tüm dengelerin altüst olduğu bölümüyle yine hem sanal medyaya hem reytinglere damgasını vurdu.

Türkiye Uzak Şehire kilitlendi

Uzak Şehir, Sadakat, Alya başlıklarının ayrı ayrı gündem olduğu fenomen dizi, tüm izleyici kategorilerinde uzak ara farkla birinci oldu. Yine ekran karşısındaki her iki kişiden biri Uzak Şehir’i izledi.

Türkiye Uzak Şehire kilitlendi

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D’de.

