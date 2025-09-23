Türkiye Uzak Şehir'e kilitlendi

Haberin Devamı

BORAN ALBORA YAŞIYOR

Mezarda yatan kişinin Boran olmadığını öğrendikten sonra beynini kemiren sorunun peşine düşüp İstanbul’un yolunu tutan Cihan’ın korktuğu başına geldi.

Boran’ın komada da olsa yaşadığının ortaya çıkmasıyla dünya adeta başına yıkıldı. Boran’ın yaşadığından haberi olmayan Alya’nın, kolyesine Cihan’ın fotoğrafını koyduğu anlarda ise ekranda adeta duygu fırtınası esti.

HEM İZLENDİ HEM KONUŞULDU

Uzak Şehir, tüm dengelerin altüst olduğu bölümüyle yine hem sanal medyaya hem reytinglere damgasını vurdu.

Uzak Şehir, Sadakat, Alya başlıklarının ayrı ayrı gündem olduğu fenomen dizi, tüm izleyici kategorilerinde uzak ara farkla birinci oldu. Yine ekran karşısındaki her iki kişiden biri Uzak Şehir’i izledi.





AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D’de.