Ünlü oyuncular Cannes'e gidecek... Türkiye sizi çağırıyor!

Türkiye, bu yıl Cannes Film Festivali’nde yalnızca filmleriyle değil, sinema endüstrisine sunduğu prodüksiyon altyapısı ve uluslararası iş birlikleriyle de öne çıkmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) ortaklaşa düzenlediği ‘Türkiye Invites You’ (Türkiye Sizi Davet Ediyor) resepsiyonu kapsamında dünyanın önde gelen yapımcıları, yönetmenleri, festival temsilcileri ve satış ajansları Cannes’da bir araya gelecek.

15-16-17 Mayıs tarihlerinde Fransa’nın Cannes kentinde farklı noktalarda gerçekleştirilecek etkinliklerde, Türkiye’nin çekim gücü ve kültürel zenginlikleri uluslararası sinema sektörüne anlatılacak.

ÜNLÜ OYUNCULAR CANNES’A GİDECEK

Etkinliklere Caner Cindoruk, Dilan Çiçek Deniz, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel ve Sinem Ünsal gibi ünlü oyuncular katılacak.

Oyuncular, uluslararası sektör temsilcileriyle aynı organizasyonlarda yer alarak Türkiye’nin tanıtım çalışmalarına destek verecek. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Cannes’daki etkinliklerin temel amacının dünya sinemacılarını Türkiye’ye davet etmek olduğunu söyledi.

Güven ayrıca, organizasyona hiçbir maddi talepte bulunmadan destek veren oyunculara teşekkür ederek, hedeflerinin Türkiye’yi uluslararası alanda daha görünür hale getirmek olduğunu belirtti. Cannes’daki Carlton Hotel Rüya Restaurant’ta düzenlenecek resepsiyonda Türk lezzetlerin yer aldığı mönüler de konuklara ikram edilecek.

TÜRKİYE STANDI KURULACAK

Festival kapsamında düzenlenen Cannes Film Marketi’nde kurulacak Türkiye Standı, 12-20 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Stantta Türk yapım şirketleri, satış ajansları ve sektör temsilcileri yabancı profesyonellerle görüşmeler gerçekleştirecek. Stant alanında Türkiye’nin ortak yapım sistemi, teşvik rehberleri, teknik altyapısı ve yapım süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşılırken, yeni Türk filmleri de uluslararası sektör temsilcilerine tanıtılacak.