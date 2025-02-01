Türkiye ocak ayında Kanal D izledi!

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TÜRKİYE'NİN SEÇKİN DİZİLERİ

"Uzak Şehir", "Annem Ankara", "İnci Taneleri", "Arka Sokaklar" gibi tutkuyla takip edilen dizilerle ön plana çıkan Kanal D, Oscar ödüllü yabancı filmleri ve Türk sinemasının seçkin eserlerini yayınlamayı sürdürüyor.

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Kanal D; "Gelinim Mutfakta", "Neler Oluyor Hayatta", "Şarkılar Bizi Söyler", "Arda'nın Mutfağı", "Arda ile Omuz Omuza", "Konuştukça", "Evrim Akın İle Ev Gezmesi", "Magazin D" gibi programlarıyla dikkatleri üzerine çekerken "Kanal D Ana Haber" ile Türkiye'nin ve dünyanın gündemini, son dakika gelişmelerini seyirciye aktarıyor.