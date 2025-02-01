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Türkiye ocak ayında Kanal D izledi!

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Türkiye'nin Kanalı#Prime Time
Türkiye ocak ayında Kanal D izledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 12:41

"Türkiye'nin Kanalı" Kanal D, ocak ayında total hedef kitlede prime time birincisi oldu. Kanal D, 31 yıldır her yaştan izleyiciyi ekran başında buluşturuyor. İddialı dizileri, beğenilen yapımları, gişe rekortmeni filmleri ve ses getiren haberleriyle Türk televizyon tarihinin öncü kuruluşu olmaya devam ediyor.

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TÜRKİYE'NİN SEÇKİN DİZİLERİ

"Uzak Şehir", "Annem Ankara", "İnci Taneleri", "Arka Sokaklar" gibi tutkuyla takip edilen dizilerle ön plana çıkan Kanal D, Oscar ödüllü yabancı filmleri ve Türk sinemasının seçkin eserlerini yayınlamayı sürdürüyor.

GÜNDEM KANAL D'DEN TAKİP EDİLİR

Kanal D; "Gelinim Mutfakta", "Neler Oluyor Hayatta", "Şarkılar Bizi Söyler", "Arda'nın Mutfağı", "Arda ile Omuz Omuza", "Konuştukça", "Evrim Akın İle Ev Gezmesi", "Magazin D" gibi programlarıyla dikkatleri üzerine çekerken "Kanal D Ana Haber" ile Türkiye'nin ve dünyanın gündemini, son dakika gelişmelerini seyirciye aktarıyor.

Türkiye ocak ayında Kanal D izledi

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#Kanal D#Türkiye'nin Kanalı#Prime Time

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