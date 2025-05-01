Türkiye Kanal D'yi seçti

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TAM NOT ALDI

Her yaştan izleyici kitlesini ekranda buluşturan Kanal D; çok izlenen dizileri, ilgi gören programları ve haber bültenleriyle seyircilerden tam not almaya devam ediyor.

DİZİLERİN GÜCÜ

Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarının ardından Nisan’da da zirveyi bırakmayan Kanal D, “Uzak Şehir”, “Eşref Rüya”, “İnci Taneleri” ve “Arka Sokaklar” gibi Türkiye’de her bölümü gündem olan dizileriyle adından söz ettiriyor.

DÜNYANIN NABZI

“Gelinim Mutfakta”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Arda’nın Mutfağı”, “Arda ile Omuz Omuza” “Evrim Akın İle Ev Gezmesi”gibi programlar beğeniyle takip edilirken, Kanal D Ana Haber ve Kanal D Haber Hafta Sonu, Türkiye’nin ve dünyanın nabzını tutuyor.

GİŞE REKORTMENİ FİLMLER

Gişe rekorları kıran yerli ve yabancı pek çok sinema filmini ekrana getiren Kanal D, aksiyondan maceraya, komediden dramaya kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor.

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