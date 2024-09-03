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Türkiye Güzeli Simla Kantarcıoğlu 79 yaşında vefat etti

Güncelleme Tarihi:

#Simla Kantarcıoğlu #Ebru Kantarcıoğlu#Büyükçekmece
Türkiye Güzeli Simla Kantarcıoğlu 79 yaşında vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 08:56

1969 Türkiye Güzeli Simla Kantarcıoğlu, tedavi gördüğü Büyükçekmece Kolan Hastanesi’nde önceki gün yaşamını yitirdi.

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Kızı Ebru Kantarcıoğlu, 79 yaşındaki eski güzelin yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili şunları söyledi:

“Kalp yetmezliği vardı. Diz kapaklarında da sorun oluşunca ameliyat oldu. 4-5 yıl önce düşüp kalçasını kırınca vücut iyice yoruldu. En son arkadaşının evinde rahatsızlanmış, acile götürmüşler. 2-3 gün sonra bilinç tamamen gitti. İyiye gidiyordu ama vefat etti.”

Türkiye Güzeli Simla Kantarcıoğlu 79 yaşında vefat etti

Simla Kantarcıoğlu dün Büyükçekmece’deki Güzelce Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kasımpaşa-Kulaksız’daki aile mezarlığına defnedildi.

 

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#Simla Kantarcıoğlu#Ebru Kantarcıoğlu#Büyükçekmece

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