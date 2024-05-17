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İhsan Gedik: Türker İnanoğlu bizim babamızdı

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#Türker İnanoğlu#Sadri Alışık Tiyatro Ve Sinema Oyuncu Ödülleri#4 Haziran
İhsan Gedik: Türker İnanoğlu bizim babamızdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 09:24

SADRİ Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 4 Haziran Salı akşamı düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

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 Organizasyon kapsamında ilk kez verilecek olan Türker İnanoğlu Vefa Ödülü, Türk sinemasının emekçi isimlerinden İhsan Gedik ve Mehmet Uğur’a takdim edilecek.

Geçen haftalarda yaşamını yitiren, ‘Bay Sinema’ lakaplı usta isim Türker İnanoğlu adına verilecek ödüle layık görülmekten gurur duyduğunu dile getiren İhsan Gedik, “Türker Bey bizim liderimizdi, babamız gibiydi. Onun adına verilen bu ödülü alacağım için çok mutlu oldum. Gururluyum. Sadri Alışık da güzel adamdı. Sadri Bey’i ve Türker Bey’i saygıyla anıyorum” dedi.

İhsan Gedik: Türker İnanoğlu bizim babamızdı

Yeşilçam’da yüzlerce filmde rol alan İhsan Gedik, Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’yla da kamera karşısına geçmişti.

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Türker İnanoğlu’nun hayatta olduğu sürece kendisine sahip çıktığını dile getiren oyuncu Mehmet Uğur da “Malkoçoğlu, Kara Murat filmleri ve diğer yapımlar derken, biz Türker Bey’le neredeyse her gün yan yanaydık. Üzerimizde emeği çok. Bize hep kol kanat gerdi. Ona her gün dua ediyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

İstanbul Mustafa Kemal Merkezi Attila İlhan Sahnesi’nde düzenlenecek Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde bu yıl ayrıca Şener Şen’e ‘Sinema Onur Ödülü’, Göksel Kortay’a ‘Tiyatro Onur Ödülü’ ve Serpil Tamur’a da ‘Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü’ verilecek.

 

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#Türker İnanoğlu#Sadri Alışık Tiyatro Ve Sinema Oyuncu Ödülleri#4 Haziran

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