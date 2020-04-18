ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 18 Nisan Cumartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Merak uyandıran soru şu şekilde, Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi 'göçüşme' tanımına uygun bir örnektir? İşte, o sorunun cevabı...

SORU:

Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi 'göçüşme' tanımına uygun bir örnektir?

A: Biradere "bilader" demek

B: Kirpiğe "kiprik" demek

C: Çarşambaya "çarşanba" demek

D: Pantolona "pantalon" demek

Doğru cevap: B ŞIKKI