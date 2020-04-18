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Televizyon
Haber Giriş: 18.04.2020 - 23:05,Son Güncelleme:

Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi 'göçüşme' tanımına uygun bir örnektir?

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Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi 'göçüşme' tanımına uygun bir örnektir?
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Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının son bölümünde, bir yarışmacıya sorulan soru merak uyandırdı. Büyük para ödülüne sahip olan soru şu şekilde:Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi 'göçüşme' tanımına uygun bir örnektir? İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de gündem olan o sorunun yanıtı haberimizde....

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 18 Nisan Cumartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Merak uyandıran soru şu şekilde, Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi 'göçüşme' tanımına uygun bir örnektir? İşte, o sorunun cevabı...

SORU:

Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göre, hangisi 'göçüşme' tanımına uygun bir örnektir?

A: Biradere "bilader" demek

B: Kirpiğe "kiprik" demek

C: Çarşambaya "çarşanba" demek

D: Pantolona "pantalon" demek

Doğru cevap: B ŞIKKI

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