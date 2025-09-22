Yaşadığı zorluğu anlattı: Türkan yapamaz demişlerdi

Haberin Devamı

Sinemanın usta ismi Türkan Şoray, Kreaktivist dergisine verdiği röportajda yönetmenlik yaptığı dönemde aldığı tepkileri anlattı. Türkan Şoray ilk kez 1972 yapımı “Dönüş” filminde yönetmen koltuğuna oturmuş, ünlü sanatçı yapımda ayrıca Kadir İnanır ve Bilal İnci’yle birlikte kamera karşısına geçmişti. Şoray o dönem oyuncu Fikret Hakan’ın kendisiyle çalışmak istemediğini, yönetmen Memduh Ün’ün de hakkında olumsuz yorumlar yaptığını söyledi.

KADİR İNANIR NASIL OLDUYSA KABUL ETMİŞ

Türkan Şoray, kadınların karşılaştığı zorluklar hakkında konuşurken şöyle dedi: “Ah, kadınların yaşadıkları o kadar zor ki. Kadının çektiği zorluklardan bir örnek vermek istesem, ilk yönetmenliğimi örnek veririm. İlk yönettiğim, 1972 yılında vizyona giren ‘Dönüş’ filmi. Fikret Hakan ‘Ben kadın yönetmenle çalışmam’ dedi. Memduh Ün, ‘Yönetmenlik yapamaz’ diye gazetelere demeç verdi. İlk sahne Kadir İnanır’ın ve nasıl olduysa kabul etmiş. O zaman daha yeniydi, bu kadar şöhretli değildi. ‘Erkek muhalefetine rağmen yönetmenliği başarırım’ dedim ve başardım.”



SİNEMA BİRAZ DA DUYGU DURUMUDUR

Sanatçı, “Sinema teknik işi diye düşündüklerinden olabilir mi bu konudaki erkek muhalefeti?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Sinema evet teknik ama biraz da duygu durumudur. Mesela sinemacılar arasında şu hep tartışılır: ‘Bazı dramatik sahnelerle seyirciyi ajite etme’ diye. Ben böyle düşünmüyorum. Hayatta her türlü duygu var. İnsanız, haykırırız, ağlarız, bağırırız, bazen abartırız. Ben de tam tersini düşünürüm, hakkını vermek lazım.”

GERİ DÖNMEYE YEŞİL IŞIK

Türkan Şoray, sinema hakkında konuşurken “Gerçek hikâyeler, güçlü senaryolar, iyi yönetmenler ve oyuncularla hikâyeler insanlara dokunuyor. Bir karakterle özdeşleştiğinizde onunla birlikte siz de büyürsünüz. Sinemanın en güzel taraflarından biri de bu” dedi. Sanatçı, kendi yaşlarındaki bir kadının hikâyesini konu alan bir proje gelirse yeniden sinema filmi yapabileceğini de açıkladı.