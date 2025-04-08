Türkan Şoray’ın yeri asla dolmaz

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TÜRK sinemasının iki usta ismi Türkan Şoray ve Müjde Ar, Almanya’nın Münih şehrinde 36’ncısı düzenlenen Münih Türk Film Günleri’nin onur konuğu oldu. Şoray ve Ar festival kapsamında Münih Başkonsolosluğu’nun düzenlediği davete katıldı. Başkonsolos Süalp Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davette Türkan Şoray’ın başrolde olduğu “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi gösterildi. Gösterim sonundan Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray’a Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü takdim edildi.

KADINLAR GÜÇLERİNİN FARKINDA OLSUN

Türkan Şoray gecede yaptığı teşekkür konuşmasında “Sinemayı çok seviyoruz çok sevdiğimiz için sinemanın yüzleri olarak adlandırılıyoruz. Bu benim için büyük bir mutluluk” dedi. Efsane sanatçı cinsiyet eşitliğiyle ilgili bir soruya; “Kadınların kendi güçlerinin ve kendi haklarının farkında olmaları gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımız eğitilmeli, ne bir adım önde ne bir adım arkada, omuz omuza yürümeliler” diye yanıt verdi.

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TÜRKAN ŞORAY 15 DAKİKA AYAKTA ALKIŞLANDI

Geçen sene festivalde aynı ödülü alan Müjde Ar, yakın dostu Türkan Şoray’ı bu gece yalnız bırakmak istemediğini söyledi. Geceyle ilgili duygularını Magazinsortie.com’a paylaşan Ar, “O benim çok kıymetlim. Bence Türk sinemasının ve Türk kadınının sembolüdür Türkan Şoray. Yeri asla dolmaz. Cesareti, sinemaya olan sevgisi, güzelliği asla tartışılamaz. İnsanlığı, zarafeti, oyunculuğu ve yönetmenliğinin yanı sıra muhteşem bir anne o. Benim de çok kıymetlimdir” dedi. Müjde Ar yakın dostunu “Ben hayatımda hiç kimsede onda olduğu kadar başka birinde sinemaya bağlılık görmedim. Salona girdiği zaman 15 dakika insanlar ayakta alkışladılar. Çok duygulandım. Ona olan sevgi, hayranlık bambaşka bir şey” sözleriyle övdü.

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En keyifli Münih günümdü

Müjde Ar, Türkan Şoray’la Münih seyahatlerinden aldıkları keyfi şu sözlerle dile getirdi: “Senelerdir ben Münih’e giderim. Geçen yıl aynı ödülü ben de aldım. Ama birlikte en keyifli günümdü Münih’te, beraber yedik içtik, sinema konuştuk. Biraz da alışveriş yaptık. O gerçek bir sinema insanı. Sinemadan bahsedilirken çok heyecanlanıyor. Münih yıkıldı diyebilirim.”