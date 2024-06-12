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Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi

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#Türkan Şoray#Türk Sineması#Atatürk Kültür Merkezi
Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 07:32

TÜRK Sineması’nın ‘Sultan’ı Türkan Şoray, Atatürk Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluştu.

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 Sanatçının film müziklerinden oluşan “Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi” adlı konser, 35 kişilik senfoni orkestrasıyla sahneye taşındı.

Konser öncesi Türkan Şoray “Müzik ruhun gıdası, müziksiz bir dünya düşünemiyorum. Oynadığım filmlerin müzikleri hep çok güzel oldu. Bu gece benim için çok özel bir gece. Bugün muhteşem orkestrayla bu müzikleri beraber dinleyeceğiz. Bu gecenin güzelliğini sinemaya borçluyum, yaşasın sinema diyorum. Bu güzel buluşma için tekrar sinemaya, bana eşlik ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum” diyerek seyircileri selamladı.

Şoray, konser sonrası seyircilerin yoğun isteğiyle tekrar sahneye çıktı.

Sanatçı “Sevemedim Kara Gözlüm” şarkısına eşlik ettiği sırada ayakta alkışlandı.

“Sahneden inmek istemiyorum. Beraber bir şarkı daha söyleyelim” diyerek “Dert Bende” şarkısını tüm konuklarla birlikte seslendirdi.

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#Türkan Şoray#Türk Sineması#Atatürk Kültür Merkezi

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