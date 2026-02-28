Türkan Şoray: Yaptığım büyük çılgınlıktı

Haberin Devamı

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik “Yılanı Öldürseler” filminin gösterimiyle başladı. Filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Türkan Şoray etkinliğin onur konuğu oldu.

Sanatçı, Yaşar Kemal’in ölümsüz eseri “Yılanı Öldürseler”in film olma hikâyesini anlattı:

“Romanı okuduğumda oradaki Esme rolünü çok sevdim. ‘Bu rolü oynamak istiyorum’ dedim. Ali Özgentürk çekecekti, fakat sonra ne olduysa çekemedi. Yapımcı ‘Siz çekin’ dedi. Hiç düşünmeden ‘Evet’ dedim. Aslında o kadar büyük çılgınlık ki benim yaptığım, şimdi yapamam. Çünkü hem kameranın önüne hem de kamera arkasına geçiyorsunuz. Komut veriyorsunuz ‘şöyle şöyle olacak’ diye, sonra kendiniz öne geçip tekrar oyun oynuyorsunuz, bu çok zor bir şey.”

Şoray, film çekimi sırasında başından geçen enteresan olayları da paylaştı:

“Romanda köy yanıyor. ‘Ben bunu yapacağım’ dedim. Lastikleri yerleştirdik bütün köy sokaklarına; hepsini birden yakınca müthiş bir duman oldu. Biz de uzaktan kamerayla çekiyoruz, köy gerçekten yanıyor gibi oldu. Köylüler de ‘Köy yanıyor!’ diye itfaiyeye haber verdiler, insanlar birbirine girdi. Ondan sonra zaten film bitti toparlandık dönüyoruz, bir baktım davul zurna geldi ve o kadar bozuldum ki, davul zurnayla ‘Oh be gidiyorlar’ dediler diye.”