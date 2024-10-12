Türkan Şoray: Gerçek hayatta da Cemşit’e giderdim

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Ünlü sanatçı, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Şoray’a “Al Yazmalım” filminde canlandırdığı Asya’nın aşk yerine emeği seçmesi hatırlatılıp “Siz kimi seçerdiniz?” diye soruldu.

Sanatçı “Ben de Cemşit’i seçerdim. Çok doğru yaptı Asya. Gerçek hayatımda, aşkımdan da ölsem, emek verene giderdim” diye konuştu. Şoray “Sizin için aşk ne demek?” sorusunu ise “Aşk güzel bir duygu. Ama karşı cinse duyulan aşktan başka çok kutsal aşklar da var. Bir şeye aşk duymak çok güzel şey” diye cevapladı.