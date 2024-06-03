Türkan Şoray: Aşktan ölsem de emeği seçerdim

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TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali’nin üçüncü durağı Bursa oldu. Geçen cumartesi başlayan ve 9 Haziran’a dek sürecek olan festivalin ilk gününde Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray sevenleriyle buluştu. Tayyare Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşiye katılan sanatçı, Bursa’da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

