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Türkan Şoray: Aşktan ölsem de emeği seçerdim

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#Türkan Şoray#Selvi Boylum Al Yazmalım#Yeşilçam
Türkan Şoray: Aşktan ölsem de emeği seçerdim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 15:55

Bursa Kültür Yolu Festivali’nde söyleşiye katılan usta oyuncu Türkan Şoray, “Selvi Boylum Al Yazmalım filminin sonu size bırakılsaydı, emeği mi seçerdiniz aşkı mı?” sorusuna “Aşkımdan ölsem de emeği seçer-dim” yanıtını verdi.

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TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali’nin üçüncü durağı Bursa oldu. Geçen cumartesi başlayan ve 9 Haziran’a dek sürecek olan festivalin ilk gününde Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray sevenleriyle buluştu. Tayyare Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşiye katılan sanatçı, Bursa’da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Türkan Şoray: Aşktan ölsem de emeği seçerdim


GÜVEN DUYGUSU ÇOK ÖNEMLİ
Türk sinemasının başyapıtları arasında yer alan 1977 yapımı “Selvi Boylum Al Yazmalım”da başrol oynayan Şoray’a “Filmin sonu size bırakılsaydı, emeği mi seçerdiniz aşkı mı?” sorusu yöneltildi. Sanatçı şu yanıtı verdi: “Size çok samimi söylüyorum; gerçekten emeği seçerdim. Aşkımdan ölsem de. Çünkü çok hak ediyor, kucaklıyor, sahip çıkıyor, seviyor, güven veriyor. Hayatta güven duygusu bir kadın için çok önemli.”
İKİ KAŞIMIN ORTASINDA ÇİZGİ KALDI
Yönetmenlik deneyiminden de bahseden Türkan Şoray, ilk yönettiği yapımın “Dönüş” olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Türk sineması erkek egemendi. İlk gittiğim sette herkes erkekti. Yönetmen setin hakimidir. Kendimden emin davrandım. Film bittikten sonra iki kaşımın ortasında çizgi kaldı. Biraz zorlandım ama ikinci filmden itibaren müthiş bir saygıyla karşılandım.”

 

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#Türkan Şoray#Selvi Boylum Al Yazmalım#Yeşilçam

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