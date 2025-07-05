Türkan Şoray: Aldatıldım, erkeklere güvenim kalmadı

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TÜRK sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray’ın hayatına dair tüm bilinmeyenler “Türkan ve Hayat” adlı kitapla gün yüzüne çıktı. Gazeteci-yazar Bircan Usallı Silan tarafından kaleme alınan kitabın tanıtımı önceki gün Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenen bir etkinlikle yapıldı. Basın toplantısında “Hiç aldatıldınız mı?” sorusuna “Evet” yanıtını veren Türkan Şoray, kitabında ise bu durumu şu sözlerle anlattı:

“Elbette aldatıldım. Kadınlar daha bağlı ve aşkında istikrarlı oluyor. Erkek içgüdüsel olarak kendini frenlemiyor herhalde. Güzel bir kadının her erkeği cezbedebileceğine inanırım. Genelleme yapmayayım, istisnalar var. Mesela, ‘15 senelik evlilikler nasıl oluyor? Hangi burçtalar acaba bunlar’ diye merak ederim. Mesela yengeç burcu erkeğine ‘çok sadık’ derler. Çünkü kadını da öyle. Bazı erkekler var ki mesela çapkınlık yapması imkansız ama fırsatını bulduğunda yapar. Gerçek şu ki benim erkeklere hiç güvenim yok.”

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Sanatçı, meselenin güzellikle de alakalı olmadığını belirtti:

“Deniz manzaralı bir eve taşınıyorsun. Bir süre sonra ise o denizi görmemeye başlıyorsun. Erkek de bir süre sonra evdeki o güzel kadını görmemeye başlıyor. Başka cazip bir manzara dikkatini çekebiliyor. Kadın kafaya koyarsa elde edemeyeceği erkek yok. İşte bu yüzden diyorum ki bazen erkeklerin suçu yok.” Türkan Şoray ilişkilerde net olduğunu ekledi: “Aldatıldığımı anladığım anda ilişkiyi bitiririm, gözümü bile kırpmam.”

Türkan Şoray, Yeşilçam’da kendisine yakıştırılan “güzel kadın” imajından rahatsız olduğunu açıkladı:

“Bazı filmlerde senaryo gereği ‘Dünyanın en güzel kadını’, ‘Tapılacak kadın’, gibi isimler koydular. Şimdiki aklım olsa o isimleri katiyen o filme koydurtmam ama ticari baktıkları için yaptılar. Bir güzel kadın imajı oluşturuldu. Bu beni giderek çok rahatsız etmeye başladı. Yani güzel kadın denmesi. Bu insanın üzerine bir yük. Güzel kadınsanız her zaman güzel kadın olmanız lazım. Saçımı toplayıp ayağıma bir şey giyip sokağa fırlamak da isterim. Belli bir güzelliğim var ama filmlerdeki o abartı imaj yerleşmiş.”

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KEŞKE FİLMLERİMLE TANINSAYDIM

Türkan Şoray, son dönemde sosyal medyada moda olan ‘’Turkish Delight’’ makyaj akımı hakkında şunları söyledi:

“İsterdim ki makyajla değil de yıllar önce yaptığımız filmlerle Türk sinemasını tanıtıyor olsaydık. Çünkü Yeşilçam döneminde Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve bizler çok güzel filmler yaptık. O yıllarda bu imkanlar yoktu. Dışarıda pazarlama yoktu. Bizim şanssızlığımız o oldu.”

Kadir’le birbirimizden elbette etkilendik

Türkan Şoray, kitapta birçok filmde başrolü paylaştığı Kadir İnanır’la aralarındaki duygusal bağı anlattı:

“Kadir’le en büyük aşkları kamera önünde yaşadık, bu doğru. Birbirimizden elbette etkilendik. Ama özel hayatımızda da arkadaşlığımız devam etti. Birlikte yemeklere giderdik baş başa. Bebek Bar’a gidiyorduk, dertleşiyorduk. Onun mutluluğu ile mutlu oldum. O da benim mutluluğumla elbette. Onun hayatında kıymetli bir yol arkadaşının olması çok önemli benim için.”

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Hayal kırıklığına uğratmak istemem

Türkan Şoray, dizilerde yer almamasını ise şöyle açıkladı: “Dizilerde de hep çok genç ve, güzel kadınlar oynatılıyor. Belli bir yaştan sonra daha ikinci, üçüncü, dördüncü planda roller oluyor. Ben de bunları oynamak istemiyorum. Benim filmlerin genç yaşta oynadıklarım. İster istemez yaş aldıkça yüz hatlarınız değişiyor, gençlik güzelliği kalmıyor. ‘Beni o halimle seven seyircimi de hayal kırıklığına uğratır mıyım’ diye düşünüyorum. O yüzden de dizilerde oynamıyorum.”