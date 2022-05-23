Türkan, Somer’in teklifine ne cevap verecek?

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Samimi ve sıcak öyküsü ile olduğu kadar Türkan ve Somer aşkı ile de oldukça konuşulan dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde yine çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

Türkan’ın boşanma davasında aldığı karar annesiyle arasında büyük gerilimlere neden olur. Somer cephesinde ise Türkan’a karşı büyük kırılma olur. Mine Somer’in boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenince Türkan’ı büyük bir tuzağın içine çeker. Somer ise Türkan için güzel bir sürpriz hazırlığı içindedir.

Türkan ve Nesrin arasında neler yaşanacak? Mine’nin Türkan’a kurduğu tuzak ne? Somer’in Türkan’a hazırlığı sürprize Türkan’a tepkisi ne olacak?

“Üç Kız Kardeş” yeni bölümü ile 24 Mayıs Salı akşamı Kanal D’de…