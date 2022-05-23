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Türkan, Somer’in teklifine ne cevap verecek?

#Ali Gündoğdu#İnci Gündoğdu#İclal Aydın

Kanal D’nin, yapımı Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş isimli romanından uyarlanan dizisi “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı akşamı ekrana gelmeye devam ediyor.

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Samimi ve sıcak öyküsü ile olduğu kadar Türkan ve Somer aşkı ile de oldukça konuşulan dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde yine çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

Türkan’ın boşanma davasında aldığı karar annesiyle arasında büyük gerilimlere neden olur. Somer cephesinde ise Türkan’a karşı büyük kırılma olur. Mine Somer’in boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenince Türkan’ı büyük bir tuzağın içine çeker. Somer ise Türkan için güzel bir sürpriz hazırlığı içindedir.

Türkan ve Nesrin arasında neler yaşanacak? Mine’nin Türkan’a kurduğu tuzak ne? Somer’in Türkan’a hazırlığı sürprize Türkan’a tepkisi ne olacak?
“Üç Kız Kardeş” yeni bölümü ile 24 Mayıs Salı akşamı Kanal D’de…

 

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#Ali Gündoğdu#İnci Gündoğdu#İclal Aydın

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