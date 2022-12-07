Türkan, Somer'e rest çekti: Seni asla affetmem!

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Dizinin yeni bölümünde;

TÜRKAN YIKILDI

Serdar'a sürpriz doğum günü hazırlayan Dönüş, yaşadığı hayal kırıklığının ardından Derya ile birlikte ablasının yanına gitmek için yola çıktı.

Yeniden anne olmak isteyen Türkan, Somer ile birlikte doktora gitti ancak duydukları Türkan'ı yerle bir etti.

'Hayatımı mahvetti Mine. Sadece çocuğumu değil, hayallerimi de elimden aldı'

Rüçhan'ın Türkan'ın sağlık durumuyla ilgili gerçeği biliyor olması genç kadını bir kez daha yıktı.

TÜRKAN ANNE OLAMAYACAK MI? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÖNÜŞ, SERDAR'I AFFETMEDİ

Sadık'ın boşanma davasını açması güçlü görünmeye çalışsa da Nesrin'i çok üzdü.

Dönüş'e kendisini affetmesi için elinden geleni yapmaya hazır olan Serdar, sinirini kuzeni Ebru'dan çıkardı.

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Avukatı ile görüşen Mine, adına velayet davası açıldığını duyunca eteğindeki taşları döktü.

Daha önce Somer'in lehine ifade veren Mine, bu kez aleyhine açıklamalar yaptı. Mine, bir adım daha ileri giderek Rüçhan'ın ifade değiştirmesi için kendisine rüşvet verdiğini iddia etti.

MİNE'NİN İSTEĞİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Mine, harekete geçmeden önce son bir kez Somer ile görüşmek istediğini söyledi.

Türkan ve Somer hastanede Sadık ile karşılaştılar. Türkan, babasının nesi olduğunu öğrenmek istese de sorularına cevap alamadı.

SADIK ÇILDIRDI

Somer, Türkan'ı rahatlatmak için Sadık'ın iş yerine gitti. Somer'i karşısında görünce çıldıran Sadık, ona yumruk attı.

'Senin gibi bir adam yüzünden ben kızımdan oldum. Ciğerim yanıyor, neler yaşadığımı bir ben bilirim'

SADIK'TAN SOMER'E YUMRUK - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yumruğa rağmen kendisini ve Türkan'ın durumunu anlatmaya çalışan Somer, bu çabasında başarılı oldu. Sadık, kızını özlediğini itiraf etti ve Somer'e sarıldı.

SEVİLAY, ÖZER'E REST ÇEKTİ

Mustafa hakkında bilgi almaya çalışan Özer, Sevilay ile buluştu. Sevilay, 'Sen bize sahip çıkmaya değil, günahlarını temizlemeye çalışıyorsun' diyerek Özer'e rest çekti.

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Eve gönderdiği araçla Türkan'ı evden aldıran Somer, baba kızı günler sonra bir araya getirdi.

SADIK, TÜRKAN'I AFFETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

NESRİN GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Dönüş ve Derya, Nesrin'e Mine'nin hapse girdiğini Kiraz'a da Türkan'ın baktığını söylediler.

Kızlar, annelerine Türkan'ın bebeğini Mine'nin çayına koyduğu ilaç yüzünden düşürdüğünü de anlattılar.

NESRİN, TÜRKAN'IN ACISINI ÖĞRENDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SERDAR VAZGEÇMEDİ

Rüçhan, Türkan ve Somer'e Mine'nin görüşme talebini iletti. Türkan, Somer'e Mine ile görüşmemesi konusunda baskı yaptı.

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Geçmişe dair ne varsa hepsini bir kutuya toplayan ve çöpe atmaya giden Dönüş, karşısında bir anda Serdar'ı gördü.

'DÖNÜŞ, FATİH'İN KIZI'

Dönüş, Serdar'ın tüm anlattıklarına karşı ona inanmadı.

Dönüş'ten alınan örnekler ile Fatih'ten alınan örnekler tuttu. Dönüş'ün Fatih'in kızı olduğu mahkeme kararı ile tescillendi.

Somer, Mine ile görüşme konusundaki kararını annesine, babasına ve Türkan'a söyledi.

'Bir daha sakın beni insan içinde azarlama ve bana ne yapacağımı söyleme Türkan!'

DÖNÜŞ VE SERDAR'IN MASALI BİTTİ

Dönüş'ün bütün inadına rağmen bir kez daha karşısına çıkıp şansını deneyen Serdar, ret cevabı alınca pes etti.

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SERDAR, DÖNÜŞ'Ü KAYBETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Sen de payına düşeni aldın Dönüş... Bitti... Hoşçakal...'

Sevilay ile yeni bir iş hazırlığında olan Türkan, onu evinde ziyarete gitti.

MİNE ZORU SEÇTİ

Somer ile görüşmek isteyen Mine, karşısında Rüçhan'ı buldu. İkili bir kez daha pazarlık masasına oturdu. Mine, Rüçhan'ı 'Somer buraya gelmezse çok büyük felaketler bekliyor sizi' diyerek tehdit etti.

Somer'e yaşadıkları gerilimi unutturmak isteyen Türkan, elinde piknik sepeti ile holdinge gitti.

SOMER'DEN TÜRKAN'A SÖZ

Konuşma sırasında Somer, 'Seni üzecek bir şey yapmayacağım. Sana söz veriyorum' diyerek Türkan'ın gönlünü aldı.

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Derya, Fatih'in babalık testi yaptırdığını annesine söyledi. Nesrin, soluğu Sadık'ın iş yerinde aldı ve ondan hesap sordu.

'Bu çocuk senin kanatlarına sığındı 'baba' diye... Sen şimdi onu Fatih'in önüne mi attın?'

ORTAK OLACAĞIM KİŞİ: SEVİLAY YALÇIN

Türkan, işe başlama fikrini Rüçhan ve Özer ile de konuştu. Onlara Sevilay Yalçın ile ortak olacaklarını söyledi. Sevilay'ın adını duyan Özer ve Rüçhan şoke oldu.

Rüçhan'ın 'Sevilay Hanım'ı merak ettim. Ben de bir tanışayım' demesi, Özer'in tadını kaçırdı.

Sadık, Derya ve Dönüş ile konuşmak için eve gitti ancak Nesrin kızların babalarıyla görüşmelerine engel oldu.

SOMER, MİNE İLE GÖRÜŞTÜ

Dizinin final sahnesinde;

Eve gelen mahkeme kağıdını postacıdan alan Dönüş, boşanma davasının devam ettiğini görünce büyük şok yaşadı.

Türkan'dan gizli bir şekilde Mine ile görüşmeye giden Somer, duyduklarıyla nasıl bir tuzağa düştüğünü fark etti.

Türkan'ın Sevilay'ın evinde olduğu sırada ikiliyi ziyarete giden Rüçhan, tek hamle ile istediği mesajı verdi.

RÜÇHAN, RESMEN ŞOV YAPTI- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Tesadüfen Somer'in Mine ile görüştüğünü ve ondan şikayetini geri çekmesini istediğini öğrenen Türkan, son sözünü söyledi:

'Eğer istediğini yaparsan seni asla affetmem!'