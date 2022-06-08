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Türkan, ölümden döndü! Üç Kız Kardeş yine zirvede yer aldı…

#Üç Kız Kardeş#İclal Aydın#KANALD

Kanal D’nin, her salı akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan, İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, ekrana gelen 15’inci bölümü ile yine çok izlendi. Üç kategoride de birinci olan dizi, Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride yüzde 6.80 reyting ve yüzde 19.65 izlenme payı ile, AB kategorisinde 5.75 reyting yüzde 18.43 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 7.16 reyting yüzde 20.17 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

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Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş sosyal medyada da çok konuşuldu. Her hafta heyecan dolu bölümlerle ekrana gelen dizinin bu haftaki bölümünde, Somer ve Türkan’ın yakınlaşma sahnesi izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

 Dizinin 15’inci bölümünde ise şunlar oldu;

Somer, Türkan’ı hayata döndürmeyi başarır. Türkan'ın intihar ettiğini bir tek Nezahet öğrenmiştir. Fatih, Rüçhan'dan aldığı güçle Kalender Ailesi'nin evine adeta baskın yapar. Sadık ve Nesrin'i tehdit eden Fatih, Nezahet’ten sert tepki görse de evi satışa çıkarmakta kararlıdır. Bu arada Nesrin, Sadık ve Fatih arasında evlatlık konusu konuşulur. Dönüş’ün bu itirafı duyması, Nesrin’e panik yaşatır. Nesrin, Dönüş'e kendisini bırakmaması için adeta yalvarır.  Türkan, zor günlerin ardından ailesiyle barışmak için Somer'le baba evine gider. Somer, Türkan'ı bundan sonra mutlu edeceğine söz vererek Kalender Ailesi'nin yüzünü güldürür. Türkan’a kurulan tuzağın Mine tarafından yapıldığını öğrenen Nihat, bunu Mine’ye karşı kullanmaya başlar. Mine bu konuda köşeye sıkışınca Nihat’tan kurtulmak için Rüçhan’dan yardım ister. Rüçhan, Türkan’ın Ferit’le haberini Mine’nin tezgahladığını öğrenince Mine’den hesap sorar. Tartışma sırasında Mine ciddi bir kaza geçirir.

Türkan, ölümden döndü Üç Kız Kardeş yine zirvede yer aldı…

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı Kanal D’de…

 

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#Üç Kız Kardeş#İclal Aydın#KANALD

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