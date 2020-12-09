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Televizyon
Haber Giriş: 09.12.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Türkan Hanım’ın Konağı dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

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Türkan Hanım’ın Konağı dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?
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Hafta içi her gün dizi severlerle buluşan Türkan Hanım’ın Konağı dizisinde birçok ünlü ismin yanı sıra genç yetenekler de bulunuyor. Bir ilke imza atan Türkan Hanım'ın Konağı hem dizi hem de program olma özelliği taşıyor. Peki, Türkan Hanım’ın Konağı dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Türkan Hanım'ın Konağı hafta içi her gün 9.30'da farklı konseptleriyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda; Arzu Yanardağ, Mürşit Ağa Bağ, Ayşen İnci, Buket Dereoğlu gibi deneyimli oyuncuların yanı sıra birçok genç yeteneğinde yer aldığı Türkan Hanım’ın Konağı, sevilen ünleri de ağırlıyor.

TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI KONUSU 

Türkan Hanım'ın Konağı'nda köklü Türk kültürü ve aile yapısı izleyiciye aktarılıyor. Türk gelenek ve göreneklerine göre yaşayan bir ailenin hikayesini anlatan Türkan Hanım'ın Konağı aynı zamanda bir program özelliği taşıyor.

TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI KARAKTERLERİ

* Ayşen İnci- Türkan Hanım
* Arzu Yanardağ- Rabia
* Mürşit Ağa Bağ- Ömer
* Egemen Duman- Batuhan
* Buket Dereoğlu- İdil
* Okan Yiğit- Metehan
* Almira Tuğgül Küçükoğlu- Zehra
* Sevgi Temel- Berna
* Hasan Demirtaş- Cem
* Günce Mutlu- Gökçe
* Münibe Millet- Nurhayat
* Kenan Ciniviz- Orhan

 

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