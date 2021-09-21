Türkan Günday bulundu mu? Sosyal medyadan kendi ölüm ilanını paylaşmıştı

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Cenazesine kaç kişinin geleceğini merak edenTürkan Günday, ölüm ilanını verdikten sonra ortadan kayboldu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda“Türkan Günday vefat etmiştir. Bugün öğlende Karlıtepe mezarlığına defnedilecektir.” ifadelerini kullanan Türkan Günday'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.



2 çocuk annesi olan Türkan Günday İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşıyordu. Erkek arkadaşı E. G.'nin evli olduğunu öğrendikten sonra ayrılmak isteyen ancak borçları nedeniyle ayrılamayan Türkan Günday'ın 15 Temmuz tarihinde kendisi hakkında ölüm ilanı verdiği ortaya çıktı.