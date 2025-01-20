Türk yıldızlara büyük ilgi... Riyad'ı salladılar!

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Orta Doğu’nun prestijli ödüllerinden Joy Awards önceki gün Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç’un ödül takdim etmek üzere sahneye çıktığı törene Fahriye Evcen-Burak Özçivit, Hande Erçel, Özge Özpirinçci ve Afra Saraçoğlu da katıldı. Şıklık yarışına sahne olan etkinlikte ünlü isimler, alışılmışın dışında kırmızı değil mor renkte olan halının üzerinde dünya basınına poz verdi. Dünya yıldızlarını ağırlayan ödül töreninin kapanışını ise Tarkan yaptı. Megastar, 5 dakikalık performansıyla büyük alkış aldı.

KISKANMADIM, SEVİLMESİ GÜZEL

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit etkinlikte basın mensuplarına İngilizce röportajlar verdi. Evcen, akıcı İngilizcesiyle sosyal medyada gündem oldu. Riyad dönüşü İstanbul Havaalanı’nda görüntülenen çift, Joy Awards için “Bizim için anlamlı bir geceydi, güzel geçti” dedi. Muhabirler, Evcen’e Özçivit’in hayranlarından gördüğü yoğun ilgiyi kıskanıp kıskanmadığını sordu. Kahkaha atan oyuncu, “Yok canım, neden kıskanayım? Seviyorlar, izliyorlar. Bunlar güzel şeyler” dedi.

Prenses gibi

Törende Gucci imzalı papatya desenli elbisesiyle boy gösteren Afra Saraçoğlu, fotoğraflarını Instagram’da şu notla paylaştı: “Unutulmaz bir gece yaşattıkları için Joy Awards’a ve prenses gibi hissetmemi sağladıkları için Gucci’ye çok teşekkür ederim. Gerçekten unutulmayacak bir gece.”

Arapça selamladı

Tuba Büyüküstün, sinema dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan ismi açıkladı. Konuşmasına Arapça “Riyad’da ne güzel bir akşam” diyerek başlayan oyuncu coşkuyla alkışlandı. Ödülü Hesham Maged kazandı.

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Joy Awards törenine Türkiye’den katılan isimler arasında Özge Özpirinçci de vardı. Ünlü oyuncu, dünya starlarını ağırlayan törende Tayfun Kaba imzalı bir elbise tercih etti.

Hande Erçel gecede Zuhair Murad imzalı ışıltılı bir elbise giydi. Son dönemde neredeyse her etkinliğe sevgilisi Hakan Sabancı’yla katılan Erçel bu kez yalnızdı.

Barış Arduç törende ‘en iyi kadın dizi oyuncusu’ ödülünü Huda Hussein’e takdim etti.

Törenin kapanış şovunda Tarkan sahneye çıktı.