×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Türk yapımcılar damga vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Joy Awards#Suudi Arabistan#Riyad
Türk yapımcılar damga vurdu
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 10:16

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards törenine Türk yapımcılar damga vurdu. Medyapım/NTC ile Ay Yapım’ın Türk yönetmenler ve teknik ekiple çektiği diziler, törende ödüller aldı.

Haberin Devamı

OrtaDoğu’nun en prestijli ödül törenlerinden Joy Awards geçen akşam Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlendi. Türk yapımcıların dizileri geceye damga vurdu. MedYapım imzası taşıyan ‘Kadın’ın ‘Salma’ adıyla uyarlanan versiyonu Pan-Arap kategorisinde birinciliği elde etti. Suudi Arabistan’ın sevilen ‘Al Asha Caddesi Âşıkları’ romanından Ay Yapım tarafından uyarlanan ‘Al Asha Street’ (Al Asha Caddesi) törende Körfez Bölgesi yapımları arasında ‘en iyi dizi’ ödülünün sahibi oldu.

Türk yapımcılar damga vurdu

‘Salma’nın yapımcısı Fatih Aksoy, “Bu ödülü Arapça bilmeyen Türk yapımcılar aldı” dedi.

BU ÖDÜLLERİ ALMAK ONUR VERİCİ

Haberin Devamı

‘Salma’nın çekimleri Türk ekip tarafından İstanbul ve Lübnan ile Beyrut’ta yapıldı. Dizide Arap oyuncular rol aldı. Dizinin yapımcılığını Medyapım/NTC üstlendi. Pan-Arap kategorisinde birinci olan dizinin ödülünü ise yapımcı Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp ve oyuncular aldı. Aksoy, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Türk yapımcılar olarak Arap dizisi çektik. Bu ödülleri almak ise onur verici. ‘En iyi dizi’yi hiç Arapça bilmeyen iki Türk yapımcının alması ödül töreninde en çok konuşulan konuydu. Türk dizi üretimi de dünyada etkisini gösteren bir model oldu.”

Türk yapımcılar damga vurdu

YÖNETMENLERİMİZ DE SAHNEDE

‘Al Asha Street’ dizisinin seti Suudi Arabistan’da ve başrollerinde Arap oyuncular yer alıyor. Dizi, Ay Yapım tarafından Türk yönetmenler tarafından çekiliyor. Yapımın Körfez Bölgesi’nin ‘en iyi dizi’ kategorisindeki ödülünü yapımcı Kerem Çatay aldı. Törende ‘en iyi yönetmen’ ödülüne ise dizinin yönetmenleri Ahmet Katıksız ile Gül Sarıaltın layık görüldü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Joy Awards#Suudi Arabistan#Riyad

BAKMADAN GEÇME!