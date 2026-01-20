Türk yapımcılar damga vurdu

Haberin Devamı

OrtaDoğu’nun en prestijli ödül törenlerinden Joy Awards geçen akşam Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlendi. Türk yapımcıların dizileri geceye damga vurdu. MedYapım imzası taşıyan ‘Kadın’ın ‘Salma’ adıyla uyarlanan versiyonu Pan-Arap kategorisinde birinciliği elde etti. Suudi Arabistan’ın sevilen ‘Al Asha Caddesi Âşıkları’ romanından Ay Yapım tarafından uyarlanan ‘Al Asha Street’ (Al Asha Caddesi) törende Körfez Bölgesi yapımları arasında ‘en iyi dizi’ ödülünün sahibi oldu.

‘Salma’nın yapımcısı Fatih Aksoy, “Bu ödülü Arapça bilmeyen Türk yapımcılar aldı” dedi.

BU ÖDÜLLERİ ALMAK ONUR VERİCİ

‘Salma’nın çekimleri Türk ekip tarafından İstanbul ve Lübnan ile Beyrut’ta yapıldı. Dizide Arap oyuncular rol aldı. Dizinin yapımcılığını Medyapım/NTC üstlendi. Pan-Arap kategorisinde birinci olan dizinin ödülünü ise yapımcı Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp ve oyuncular aldı. Aksoy, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Türk yapımcılar olarak Arap dizisi çektik. Bu ödülleri almak ise onur verici. ‘En iyi dizi’yi hiç Arapça bilmeyen iki Türk yapımcının alması ödül töreninde en çok konuşulan konuydu. Türk dizi üretimi de dünyada etkisini gösteren bir model oldu.”

YÖNETMENLERİMİZ DE SAHNEDE

‘Al Asha Street’ dizisinin seti Suudi Arabistan’da ve başrollerinde Arap oyuncular yer alıyor. Dizi, Ay Yapım tarafından Türk yönetmenler tarafından çekiliyor. Yapımın Körfez Bölgesi’nin ‘en iyi dizi’ kategorisindeki ödülünü yapımcı Kerem Çatay aldı. Törende ‘en iyi yönetmen’ ödülüne ise dizinin yönetmenleri Ahmet Katıksız ile Gül Sarıaltın layık görüldü.